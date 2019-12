"U&D": le prime parole di Alessandro e Veronica dopo aver lasciato insieme la trasmissione

Il percorso di Alessandro Zarino e Veronica Burchielli a “Uomini e Donne” è stato abbastanza tormentato. Ex tronista lui e sua corteggiatrice lei, i due si sono conosciuti nel talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, si sono frequentati, ma al momento della scelta, Veronica gli ha risposto no diventando di fatto la nuova tronista.

La scelta di Alessandro è stata affrettata, avventata e ha portato al triste epilogo. Il percorso di Veronica però non è mai stato sereno, difatti nel cuore della ragazza ha sempre aleggiato lo spettro di Alessandro. Durante la scorsa puntata di “Uomini e Donne”, Veronica aveva confessato di pensare ancora a Zarino, la redazione le ha concesso la possibilità di poterlo incontrare e i due si sono visti a Napoli, paese dove Alessandro vive.

Durante la messa in onda della puntata del 16 dicembre, Zarino ospite in trasmissione ha chiesto a Veronica di uscire dalla trasmissione e i due sono andati via insieme. Alle telecamere di “WittyTv” hanno raccontato le loro prime sensazioni e i loro primi pensieri a caldo. Alessandro ha dichiarato: “Ho capito che nel mio cuore qualcosa c’era. Non è facile ricominciare ma ci proviamo“.

Alle parole di Alessandro hanno fatto eco quelle di Veronica, la quale ha asserito: “Esistono i percorsi, questo doveva essere il nostro. Se le cose sono andate così, vuol dire che dovevano andare così“. Insomma un finale inaspettato di cui Alessandro e Veronica si sono resi protagonisti, la scelta della ragazza ha attirato su di sè diverse critiche, prima tra tutte quelle di Tina Cipollari.

Difatti l’opinionista ha attaccato Veronica tacciandola di falsità, ma la ragazza ha comunque seguito il suo cuore e ha chiarito con Alessandro andando via con lui. Finalmente il trono di Zarino ha avuto l’epilogo che fin dall’inizio meritava, seppur con qualche mese di ritardo e con qualche peripezia in più rispetto agli altri.