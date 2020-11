U&D, la storica sigla va in pensione: pronta una nuova

La puntata di “Uomini e Donne” andata in onda il 26 novembre, ha lasciato tutti i telespettatori sintonizzati in quel momento su canale 5 e tutti i presenti in studio, basiti. Tutti erano senza parole e no, il motivo non è riconducibile ad una delle tante liti tra Tina e Gemma oppure a chissà che scandalo con protagonisti dame e cavalieri dei rispettivi parterre.

Semplicemente e forse sorprendentemente, la storica sigla è stata sostituita. Tutto è iniziato quando Maria De Filippi ha fatto entrare in studio Marianna, corteggiatrice sia di Armando Incarnato che del tronista Gianluca. Ciò ha sorpreso e non poco, dato che la stessa nuova musica è stata bissata per il ritorno di Lucrezia e per l’ingresso di Beatrice, corteggiatrice di Davide.

La storica sigla dunque è andata in pensione o così sembra. In realtà, la puntata andata in onda il 26 novembre è stata il continuo di quella andata in onda il 25 novembre e proprio nel giorno in questione, ad essere trasmessa è stata la solita musica, quella classica. Sicuramente sostituire quella sigla lì, che ha fatto la storia di “Uomini e Donne” e che è ormai un’icona per tutti, non è semplice.

Non è semplice soprattutto per il pubblico non ascoltare più il tratto distintivo di “Uomini e Donne”, perché ogni volta che si ascolta quella sigla subito balza alla mente il talk show. Che la storica sigla sia andata in pensione e abbia lasciato spazio alla nuova? Sicuramente qualcosa sarà accaduto e al momento tutto tace da parte della redazione della De Filippi.

Né Raffaella Mennoia né nessun altro ha proferito parola in merito. Ciò che è certo però è che il pubblico è rimasto sconvolto nell’assistere a questa inaspettata novità. Potrebbe però anche trattarsi di un problema tecnico momentaneo che ha portato la classica sigla a non essere a disposizione ed è stata rimpiazzata con quella che tutti abbiamo sentito. Sicuramente le prossime puntate ci aiuteranno a capire qualcosa in più.