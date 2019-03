U&D La Scelta, Ivan Gonzalez criticato dal web per Sonia: "Scelta perché non vuole stare solo"

Ivan Gonzalez nella puntata di U&D La Scelta in onda venerdì 1 marzo 2019 ha fatto la sua scelta scatenando non poche polemiche. Dopo mesi di trono ma soprattutto dopo parecchi colpi di scena, l’ex tentatore spagnolo ha deciso di uscire dal castello in compagnia di Sonia ma solamente dopo che l’altra corteggiatrice Natalia aveva abbandonato la villa assieme al nuovo tronista Andrea Zelletta.

Molti telespettatori e utenti del web infatti, hanno molto criticato il comportamento di Ivan che sembra aver scelto Sonia quasi come fosse una “ruota di scorta” per non arrivare da solo alla scelta finale precludendosi così la partecipazione a Temptation Island Vip. Anche le parole sussurrate dall’ex tronista all’orecchio di Sonia subito dopo averla scelta non sono di certo piaciute agli affezionati della trasmissione.

“Già che siamo in questo posto e siamo rimasti soli, proviamo a fidanzarci e poi si vede” ha infatti chiosato Ivan dimostrando così una sorta di insicurezza nella scelta. Solamente Gonzalez sa nel suo cuore se Sonia era la ragazza giusta oppure è stato solamente un ripiego dopo che Natalia gli ha dato forfait ma nonostante tutto, il ragazzo di origine spagnole, si è visto rispondere un bel “Si“.

Sul suo profilo Instagram però molti detrattori si sono riversati per commentare negativamente l’ex tronista e l’atteggiamento avuto durante U&D La Scelta. “Secondo me non hai interesse per Sonia”, “Scelta business: andranno a Temptation Island!” e ancora “Sonia scelta perché non vuole stare solo. Lo abbiamo capito tutti ormai. Fai ridere”. Parole molto dure che però non trovano concorde l’amica Teresa Langella che invece ha voluto spendere delle bellissime parole per questa nuova coppia.

“Bellissima scelta, Ivan. Da oggi trattala come merita e sarai felice anche tu. Sonia è un gioiello e tu sei fortunato ad avere accanto a te una donna come lei. Mi raccomando, falla stare bene con amore, rispetto, comprensione e dolcezza. Senza parole, solo invidia! Sonia ti sto invidiando. Siete bellissimi!” ha scritto infatti l’ex tronista che purtroppo non è stata così fortunata nella sua scelta.