U&D: la scelta inaspettata di Gemma, le scuse di Nicola

Con l’inizio della nuova settimana, si parte più carichi che mai, anche con qualche piccolo ma interessante aneddoto della nuovo appuntamento di Uomini e Donne. La puntata infatti verterà quasi unicamente sulla dama torinese, Gemma Galgani. Protagonista indiscussa non solo di una puntata, ma di tutto il format, la Galgani è un concentrato attivo di novità continue.

Dopo la sua chiusura definitiva con il cavaliere Sirius, la Galgani ha voluto questa volta dare una possibilità ad un nuovo pretendente, Paolo. Dopo le fasi iniziali di conoscimento, le prime confidenze e i primi messaggi, di colpo sembra che qualcosa sia cambiato per la Galgani. Secondo quanto riportato dalle talpine de ” Il Vicolo delle news” sembra che la relazione tra Paolo e Gemma, sia finita prima ancora di iniziare.

Relazione finita tra Paolo e Gemma

Una decisione che ha destato non poca sopresa, d’altronde tra i due sembrava che tutto stesse andando per verso giusto. Sembra però che questo allontanamento si stato comunque di comune accordo. La Galgani infatti al centro dello studio, dichiara di essersi scambiata solo un bacio “umido“- così definito da Gemma- ma nulla di più.

Da quel bacio però pare che non sia scattato nulla, né per Paolo, ma nemmeno per Gemma, decidendo quindi di troncare la frequentazione adesso, piuttosto che farlo dopo, ma in maniera più dolorosa. Ovviamente a ricamare aspre critiche ci pensa l’acerrima nemica di Gemma, l’opinionista Tina Cipollari, dichiarando che ogni sua relazione finisce sempre allo stesso modo.

Intanto ritorna ancora alla ribalta il nome di Nicola Vivarelli. Il ragazzo infatti dopo la sua uscita molto poco garbata durante la scorsa puntata, mancando di salutare la Galgani, decide di scusarsi pubblicamente nei confronti della dama torinese, porgendole una rosa bianca. La Galgani accetterà le sue scuse? Non resta che attendere ulteriori risvolti della storia, per scoprire anche come la dama abbia intenzione di continuare il suo percorso all’interno del programma, dato che al momento si trova a vivere la sua esperienza in solitudine.