U&D, la lite in studio tra Riccardo e Roberta: sfiorata la rissa con Armando

Per la serie “Riccardo contro tutti“; la puntata di oggi di “Uomini e Donne” promette di essere oltremodo scoppiettante e interessante. Durante la prima parte del consueto appuntamento pomeridiano con “U&D” sarà possibile vedere il ritorno di una coppia (o sarebbe meglio dire ex coppia) molto nota al pubblico da casa, ovvero il bel cavaliere di Taranto, Riccardo Guarnieri e la sua fiamma, Roberta Di Padua.

Dopo un bellissimo periodo trascorso insieme, oggi la coppia sembra oramai scoppiata. Già da tempo i due avevano iniziato a lanciarsi frecciatine e accuse, riguardante l’andamento strano le piega che aveva preso il rapporto non andava a genio a nessuno dei due. Oggi i due protagonisti saranno presenti in studio e pare che di certo non andranno tanto per il sottile.

Riccardo Guarnieri, la lite con Roberta e la rissa sfiorata con Armando

Si parte proprio con Riccardo e la sua dichiarazione di essere stato sempre restio a voler presenziare di nuovo nel programma e se la sua decisione alla fine è stata quella di prendere parte alla puntata è stata solo dietro forte insistenza di Roberta. La redazione conferma la cosa, affermando che al primo invito Riccardo aveva manifestato il suo dissenso a presenziare.

Guarnieri fa il nome di Armando Incarnato, accusando l’uomo di aver parlato male della redazione, affermando di essere venuto a sapere di questo episodio tramite proprio la Di Padua. Dopo alcuni momenti di sorpresa e incredulità, la Di Padua nega di aver dichiarato mai una cosa del genere mentre Armando si alza dalla sedia ed affronta a viso aperto Riccardo riguardo le sue insinuazioni.

Riccardo non si fa intimidire dal cavaliere, sembrando pronto ad affrontare Armando, arrivando quasi alle mani se non fosse per i presenti in studio che hanno pensato di sedare gli animi dividendo i due protagonisti. Anche Ida Platano decide di prendere le parti di Roberta ma a questo punto Riccardo invita la donna a fare silenzio se non vuole che riveli alcuni fatti passati davvero molto scottanti. Alla fine di questa diatriba infinita, Guarnieri decide di salutare ed abbandonare la studio. Cosa accadrà adesso? Non resta che attendere ancora un po’ per scoprirlo.