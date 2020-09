U&D, la grande assente è la dama Barbara De Santi: svelato il motivo

Lunedì 7 settembre è andata in onda la prima puntata di “Uomini e Donne” e tutti si sono accorti di un’assenza illustre: la dama Barbara De Santi. Dalle anticipazioni emerse, difatti altre puntate sono state registrate oltre a quella andata in onda, pare che Barbara continui a non presenziare e subito il pubblico si è domandato il perché, dato che la dama innesca dei meccanismi davvero interessanti.

La De Santi si è resa, in passato, protagonista di siparietti super trash, come quando lanciò una scarpa ad un cavaliere e mangiò una banana raccogliendola dal pavimento. Appare dunque chiaro che la sua assenza pesa e fa rumore. In molti dunque, si sono domandati quale fosse il motivo della mancata presenza di Barbara, a “Uomini e Donne”.

A spiegare il motivo dell’assenza della De Santi nel talk show dei sentimenti, ci ha pensato Pamela Perricciolo, ex agente di Pamela Prati e una delle protagoniste del caso Mark Caltagirone. Intervistata dal magazine “Visto“, la Perricciolo ha dichiarato: “Barbara De Santi, nota per Uomini e Donne, a capo di una delle sedi, mi conosce da prima del Prati-gate, mi ha creduta sempre. Amiche prima di tutto“.

Pamela Perricciolo è titolare di un’agenzia dello spettacolo che ha diverse sedi e pare che Barbara sia a capo di una di queste. Come asserito dalla Perricciolo inoltre, tra lei e la De Santi vi è un’amicizia di lunga data che è antecedente al caso Prati-gate, amicizia che ha superato l’ostacolo Caltagirone, grazie alla fiducia che la dama ha sempre riposto nella sua amica.

Dunque, se Barbara è oggi assente da “Uomini e Donne” è perché è impegnata su altri fronti. La dama si sta occupando di una delle sedi dell’agenzia dello spettacolo di Pamela Perricciolo e probabilmente non ha il tempo per far si che i suoi impegni possano collimare. Non resta che attendere se, prossimamente, Barbara tornerà nel talk show.