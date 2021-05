"U&D", Isabella al posto di Gemma Galgani? L’ipotesi del web e la risposta delle dame

Da quando una nuova dama ha varcato la porta del noto dating show di Maria De Filippi, il trono ha iniziato a vacillare per la nota dama torinese, Gemma Galgani. In realtà era da tempo che si vociferava di un probabile abbandono del trono da parte della Galgani, senza però mai trovare riscontro positivo in merito.

Con l’ingresso in scena di Isabella Ricci gli equilibri già precari del trono over, da sempre capeggiato da Gemma, iniziano a diventare sempre più instabili. Il web infatti ha iniziato a lanciare una serie di idee e ipotesi, come quella in cui si sta tentando di cambiare aria in studio, con questo nuovo ingresso della dama Ricci.

Isabella al posto di Gemma? L’intervista che fa chiarezza

Nonostante i gossip che circolano sul web, ci pensano entrambe le dame a far chiarezza sull’argomento, in una recente intervista doppia pubblicata sul Magazine di “Uomini e Donne“, in cui le donne rivelano le loro vere intenzioni e soprattutto affermano che non esisterà una versione rinnovata di Gemma.

Niente versione duemilaventuno della Galgani dunque; la Ricci infatti ha più volte rimarcato che il suo carattere e i suoi modi di fare, seppur eleganti e a modo come quelli di Gemma, appaiono di fatto oltremodo opposti a quelli di Gemma, tanto che lo stesso Gianni Sperti ha poi affermato che Isabella potrebbe ampiamente essere l’antitesi della dama torinese, proprio per la sua razionalità in amore.

La Ricci afferma che il suo modus operandi in amore è in realtà dettato dalle tante sofferenze che ha dovuto subire in passato, quindi ha deciso che in amore, anche quelli più semplici e fugaci, vuole andarci non con i piedi di piombo.

Per Gemma invece l’amore e la razionalità non vanno necessariamente di pari passo, decidendo infatti di affrontare ogni avventura che il programma ha in serbo per lei in maniera istintiva, nonostante la possibilità di una sofferenza futura. Sembra dunque che le due dame non abbiano intenzione alcuna di creare rivalità, ritagliandosi dunque i propri spazi e soprattutto restando indipendenti l’una dall’altra.