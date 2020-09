U&D, intervista a Gianni e Tina: cosa pensano della nuova formula? Non manca una stoccata a Gemma

La nuova stagione di “Uomini e Donne” è ricominciata da un paio di settimane e le novità non sono di certo mancate. Dalla fusione tra trono classico e trono over allo studio rinnovato, dal ritorno del pubblico alla stessa Gemma Galgani che è cambiata: ha fatto il lifting. Tutti questi elementi sono sicuramente importanti, soprattutto il ritorno del pubblico che, a causa del Covid-19, durante il finale della scorsa stagione è stato costretto a non presenziare.

Rivedere le persone in studio, scalda il cuore in quanto da una parvenza di normalità. Tutti questi cambiamenti naturalmente, sono avvenuti nel rispetto delle norme anti Covid. A pronunciarsi in merito, sono stati gli opinionisti storici della trasmissione, Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due, hanno rilasciato un’intervista doppia al magazine di “Uomini e Donne”.

Gianni e Tina si sono espressi sul ritorno del pubblico in studio e a tal proposito si sono detti emozionati per questo. La Cipollari ha trovato la cosa fondamentale, dato che per lei ricevere gli applausi ad inizio trasmissione è come una forma di incoraggiamento e sentirli ridere alle sue battute, come essa stessa ha dichiarato, è una carica in più.

Anche Gianni si è detto felice di aver ritrovato gli spettatori e ha ammesso che gli erano mancati. Sulla scelta di fondere i due troni, la vamp l’ha trovata un’idea fantastica e ha poi aggiunto: “In questo modo Gemma, che è alla ricerca di corteggiatori giovanissimi, avrà un’ampia scelta. Ora finalmente potrà interagire con i ventenni“.

Sperti invece la trova una formula vincente, assicurando che ne vedremo delle belle. I due hanno poi parlato della scelta di Gemma di ritoccarsi il viso e mentre Gianni si è detto d’accordo, Tina ha colto l’occasione per lanciare l’ennesima frecciatina alla sua nemica di sempre. La vamp ha criticato la Galgani in quanto, in passato, aveva accusato tutte le donne che avevano fatto ritocchini.

A tal proposito Tina ha dichiarato di non criticare la scelta di Gemma, ma l’incoerenza della decisione presa, dato che ha sempre affermato di essere orgogliosa del suo volto segnato dal tempo. La Cipollari ha poi proseguito andandoci giù pesante e alla domanda se secondo lei quest’anno la Galgani troverà finalmente l’amore, la vamp ha risposto in maniera decisa.

“Gemma è una donna antipatica, arrogante. Una donna che rinfaccia agli uomini che frequenta le confessioni che le sono state fatte in privato. Usa i loro segreti, le debolezze per ricattarli e li spiattella in pubblico quando la storia non va, quindi non sono affatto sicura che in questo modo si possa trovare l’amore“, ha dichiarato la Cipollari.

Insomma, sicuramente quest’anno ne vedremo delle belle sia per l’ibrido tra i due troni, sia per le continue liti e discussioni tra Tina e Gemma che, ancora una volta, saranno al centro dell’attenzione. Chissà se Gemma vorrà replicare alle parole della sua nemica, dopo aver letto l’intervista. Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.