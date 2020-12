U&D, il ritorno di Valentina Autiero e svela dei retroscena su Roberta e Riccardo Guarnieri

Dopo che la dama di Anzio, Valentina Autiero, aveva lasciato il programma di “Uomini e Donne” da sola, la donna oggi si dichiara pronta e decisa ad annunciare il suo ritorno ufficiale nel programma. Non è durata molto la sua frequentazione con Germano Avolio, nonostante il ragazzo in passato aveva deciso di seguirla, le cose non sono andate come previsto tra i due.

In una corposa quanto sentita intervista al magazine del programma, la Autiero dichiara che sebbene tra loro non abbia funzionato, se potesse ritornare indietro farebbe esattamente le stesse cose fatte in passato, non ha pentimento alcuno con Germano, dichiarando: “è andata come è doveva andare“.

La Autiero infatti dichiara di non provare né rabbia né rancore nei confronti dell’ex cavaliere. Ad oggi non esistono più contatti tra i due, l’ultimo messaggio, stando a quanto dichiarato dalla dama, risale al giorno del confronto in studio, poi niente più. Valentina dunque ha deciso di rimettersi in gioco, di dare spazio a nuove opportunità, lasciarsi anche andare dai sentimenti che il futuro gli riserverà.

I retroscena sul Guarnieri e sulla Di Padua

Non solo dal punto di vista personale, ma l’intervista ha avuto modo di virare anche su un piccolo retroscena, rivelato dalla stessa Valentina, che ha come protagonisti principali la sua migliore amica, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. La dama ha infatti affermato che è stata anche la sua complicità ad aver consentito un riavvicinamento tra i due: “In realtà tra Roberta e Riccardo ho fatto un po’ da cupido“.

Sembra infatti che il Guarnieri aveva deciso di chiamare Valentina, durante il fine settimana, per fare quattro chiacchiere, ma era inconsapevole che la Autiero era anche in compagnia di Roberta, che ha interrotto la conversazione, aggiungendo: “se vuoi puoi ricercarmi“, da lì è nato tutto. Ecco spiegato dunque come Riccardo e Roberta hanno deciso di voler riprendere la conoscenza. Chissà se questa volta il finale di questa frequentazione sarà diverso.