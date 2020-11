U&D, il ritorno di fiamma tra Roberta e Riccardo e l’argomento Ida: "Non vedo l’ora di affrontarla"

Un vero colpo di scena ha reso di nuovo protagonisti Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Chi segue con fedeltà il programma di Queen Mary, ovvero il famoso dating show “Uomini e Donne“, conosce bene la vicenda amorosa passata tra il pugliese e la Di Padua. In seguito le cose non andarono nel migliore dei modi, tanto che Guarnieri aveva poi intrapreso una nuova avventura con Ida Platano che, a quanto pare, oggi pare sia finita definitivamente.

Ora Riccardo è di nuovo lì, pronto a rimettersi in gioco insieme alla Di Padua, tanto che i due hanno deciso di volersi concedere una nuova possibilità. Entrambi infatti hanno rilasciato una corposa intervista al Magazine di Uomini e Donne, chiarendo un po’ come stanno veramente le cose. In passato la relazione si era sgretolata per una serie di motivi; una relazione turbolenta che aveva comportato inevitabilmente l’allontanamento di entrambe le parti.

Quando Roberta ha rivisto il suo ex di nuovo nel programma, lei stessa ha confessato di aver avuto: “una bella botta“, una vera sorpresa vederlo di nuovo nello show. Da qui sembra che entrambi hanno deciso di volersi concedere una nuova possibilità. Nonostante le buone intenzioni ci siano tutte, nel cercare anche di portare avanti la relazione in maniera più pacifica e serena rispetto al passato, quello che però non si può cancellare appare essere il passato amoroso di ambo le parti, ovvero del cavaliere Michele per la Di Padua ed Ida Platano sul fronte di Guarnieri.

Riccardo Guarnieri e l’eventuale confronto con Ida

La stessa Roberta, durante la sua intervista, afferma che tende sempre ad evitare l’argomento Platano con Riccardo, temendo di riaprire una ferita che forse non è del tutto rimarginata; preferisce dunque sorvolare sulle questione. E invece Riccardo? La domanda da parte del giornalista è stata inevitabile ed è parso enormemente risoluto sull’argomento, per niente tentennante, tanto che ha dichiarato, in merito ad un possibile confronto: “Ma magari! Non vedo l’ora di affrontarla, e non mi spaventa o mette ansia il fatto che ci sia la possibilità di un confronto“.

In ultimo Guarnieri afferma che se mai Ida dovesse ritornare nel programma, non sarebbe per nulla infastidito di un’inevitabile interazione con altri cavalieri, aggiungendo anche che con lui ha fatto tutto quello che era nella sue possibilità: “Solo lei non l’ha capito ed è questo che mi dà fastidio“.