Gli show televisivi come Uomini & Donne, si sa, a volte possono riservare delle sorprese. Nel programma in questione sia donne che uomini per l’appunto si corteggiano a vicenda, per poi scegliere con chi intraprendere una storia. Non sempre le cose vanno per il verso sperato e molte coppie che si creano a U&D poi terminano la loro storia poco dopo aver lasciato il programma. Ovviamente non va sempre così, ci sono delle coppie che durano molto.

Ma non è solo di amore che si parla a U&D, condotto dalla bravissima Maria De Filippi. Da donna semplice e sensibile, la De Filippi ascolta sempre con attenzione chi c’è in studio, provando a volte anche a dare dei consigli. Ed è questo che ha fatto quando in studio ha avuto ospite Luca Salatino, che ha avuto una discussione circa le donne con l’altro corteggiatore, Samuele. Salatino ha spiegato che all’età di 14 anni era già l’uomo di casa e che gli dispiace far soffire le donne.

Il perchè

Luca Salatino ha raccontato la sua triste vicenda, soprattutto quella legata a sua madre, entrata in coma subito dopo il suo parto. Da allora la donna ha avuto numerose complicazioni fino a scoprire di avere un tumore. Da allora è caduta in depressione e ha avuto soltanto Luca ad aiutarla, dopo che quest’ultimo è cresciuto.

Da adolescente, a 14 anni e anche prima, Luca ha sempre pensato alla casa e alla madre. Questo lo ha quindi fatto maturare più precocemente rispetto agli altri coetanei. Proprio per quello che ha trascorso la madre a lui non piace vedere una donna soffrire, neanche per questioni legate all’amore.

Il corteggiatore ha aiutato quindi la mamma a superare quel brutto periodo che l’ha attanagliata. La conduttrice si è commossa alla parole di Luca. L’infanzia di Luca, nonostante sia stata molto difficile, lo ha aiutato a crescere. Il racconto del suo trascorso con le donne e con sua madre ha emozionato lo studio.