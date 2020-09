U&D, il primo bacio di Gemma e Paolo. Maria De Filippi interviene: "Esempio non giusto da dare in televisione"

A “Uomini e Donne“, come sempre al centro della scena vi è la dama torinese, Gemma Galgani. Dopo aver fatto il lifting e dopo aver chiuso, tra polemiche e accuse reciproche, la storia con il giovane Nicola Vivarelli; Gemma si è lanciata nella conoscenza con il cavaliere Paolo. Tra i due le cose sembrano andare bene, anche se le anticipazioni ci svelano tutt’altro.

Nello specifico, durante la puntata andata in onda il 21 settembre, Gemma come sempre era al centro dello studio, insieme proprio a Paolo. Parlando dell’ipotesi di un bacio tra i due, Tina ha stuzzicato l’uomo e lui ha fatto per alzarsi, con l’intento di baciare proprio la dama torinese d’avanti a tutti. Nello specifico, la Cipollari non credeva al fatto che Paolo potesse sentirsi attratto da Gemma e per tale ragione, baciarla.

L’uomo si è così alzato dalla sedia e avvicinandosi a Gemma, ha chiesto a Maria De Filippi il permesso per poterla baciare. Il cavaliere ha voluto dimostrare a tutti, Tina in primis, che è davvero interessato alla dama torinese, ma la De Filippi ha stoppato tutto sul nascere. “No, secondo me no. Non mi sembra un esempio giusto da dare in televisione“, ha dichiarato Queen Mary negando a Paolo il permesso.

Il bacio ci sarebbe potuto essere solo se entrambi avessero indossato la mascherina, ma il cavaliere ha rifiutato in quanto non lo riterrebbe un vero bacio. La conduttrice, ha spiegato che dare adito ad una cosa del genere, in televisione, non sarebbe il giusto esempio da dare, in tempi di Coronavirus. Difatti, in trasmissione i partecipanti possono avvicinarsi gli uni agli altri, solo indossando la mascherina.

La De Filippi, ha colto la palla al balzo per specificare che tutti i presenti hanno effettuato il tampone e che sono risultati negativi al Covid-19. Solo in questo modo, è stata possibile la loro presenza in trasmissione. Le anticipazioni ci dicono che Gemma e Paolo usciranno insieme e si baceranno, decideranno di troncare salvo poi tornare sui loro passi, fino all’epilogo finale che vede il cavaliere dichiararsi non interessato alla dama. Per vedere tutto ciò in televisione, bisogna attendere le prossime settimane.