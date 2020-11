U&D, il dubbio di Maria De Filippi su Michele Dentice: il cavaliere nega

Michele Dentice è senza ombra di dubbio il cavaliere più discusso della stagione in corso di “Uomini e Donne“. La sua bellezza ha fatto si che svariate dame capitolassero, prima tra tutte Roberta Di Padua. Tra Michele e Roberta si è instaurato un feeling speciale, salvo poi interrompere anzitempo la conoscenza a causa di divergenze caratteriali.

Dentice però è un uomo molto corteggiato dalle donne, difatti ogni puntata ne vengono diverse per conoscerlo. Fino ad ora però, sembrerebbe che nessuna lo abbia colpito. Michele viene spesso criticato in puntata, soprattutto dagli opinionisti i quali credono che lui sia in trasmissione solo per visibilità e non per trovare davvero una donna. Gianni Sperti gli ripete che forse oltre alla bellezza non c’è altro.

Durante la puntata andata in onda il 19 novembre, Dentice ancora una volta è stato al centro dello studio e mentre parlava Maria De Filippi ha notato una cosa in lui. Queen Mary ha stupito tutti, ponendo una domanda al cavaliere che ha imbarazzato tutti e che aveva tutto il sapore di essere un’insinuazione. “Scusami Michele… ma hai un succhiotto sul collo!?“, ha domandato la De Filippi.

La conduttrice sorridendo, ha fatto notare che il cavaliere aveva una macchia rossa sul collo e così Sperti ne ha subito approfittato chiedendo al cavaliere di alzarsi per fargli vedere. Subito Gianni ha affermato che per lui si trattava di un succhiotto, mentre Michele ha negato fermamente. Il cavaliere ha dichiarato che forse si era grattato ed ecco il motivo della macchia sul collo.

La conduttrice però ha insistito, portando avanti la sua idea e aggiungendo che magari al pubblico a casa poteva dare questa sensazione. Effettivamente anche il pubblico ha pensato che si trattasse di un succhiotto. Sul web in molti hanno concordato con la versione di Queen Mary, dicendosi certi del fatto che la conduttrice non abbia creduto alle parole del cavaliere.