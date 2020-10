U&D, il dramma di Nicola: "Stavano per amputarmi le gambe"

La puntata di “Uomini e Donne” andata in onda il 5 ottobre, è stata ricca di emozioni. Per una volta, Gemma ha rivestito un ruolo secondario -difatti alla dama torinese non è stato dedicato spazio- e gli altri partecipanti hanno animato la puntata. Nello specifico, il cavaliere Nicola è stato protagonista di un momento davvero toccante, momento nel quale ha raccontato il suo doloroso passato.

Tutto ha preso il via quando Nicola era al centro dello studio e ha discusso con la dama Claudia, con la quale ha poi chiuso la frequentazione. Il tronista Gianluca ha poi iniziato a porre qualche domanda al cavaliere e lì, Nicola si è lasciato andare ad un lungo e toccante sfogo. Il cavaliere ha raccontato la sua storia, ammettendo che è stato vittima di un incidente.

L’uomo ha dichiarato di essere stato per cinque anni in ospedale, ha avuto dei problemi motori e non riusciva nemmeno ad allacciarsi le scarpe. Addirittura i medici gli volevano amputare le gambe a causa dell’incidente. Nicola ha poi ammesso di essere stato abbandonato dalle persone che gli erano intorno e che era arrivato a pesare ben 30kg.

Non ha trattenuto le lacrime il cavaliere, che come un fiume in piena ha raccontato la sua toccante storia. Lui stesso ha ammesso di avere un carattere difficile e che non si fida delle persone, ma al contempo è alla ricerca di una donna che lo guardi dentro. “Voglio riuscire a ritornare a guardare le persone con una faccia diversa“, ha affermato Nicola, che ha poi aggiunto che non vede l’ora di innamorarsi.

Ci ha impiegato 8 lunghi anni il cavaliere per riprendersi. Oggi pratica box e quello è il momento nel quale si rilassa. Un racconto davvero intenso quello di Nicola, che ha fatto commuovere tutti i presenti, in particolar modo Armando Incarnato che non ha trattenuto le lacrime e ha lasciato lo studio. Tutti hanno accolto le parole di Nicola con un caloroso plauso.