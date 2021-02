U&D, il colpo di fulmine di Maurizio Peduzzi per una nuova dama: Gemma Galgani umiliata

La settimana è appena iniziata e con essa, le nuove puntate di “Uomini e Donne“. Dopo la scelta di Sophie, Gemma Galgani è tornata protagonista. Proprio da questo è partita Maria De Filippi durante la puntata del 22 febbraio. La dama torinese è apparsa molto emozionata per il momento a cui ha assistito, aggiungendo poi che a lei cose belle così non capitano.

In effetti, una bella doccia fredda è arrivata grazie a Maurizio Peduzzi. Gemma e il poeta si sarebbero dovuti incontrare, ma lui le ha telefonato declinando l’invito e aggiungendo che non se la sentiva di frequentarla perché folgorato dall’arrivo in studio di una nuova dama. La Galgani è andata su tutte le furie, asserendo di sentirsi presa in giro.

Un filmato ha mostrato una Gemma in lacrime, nervosa, tesa, che inveiva contro Maurizio. In studio il cavaliere ha tentato di spiegare le sue ragioni, ma Gemma lo ha aggredito. Peduzzi ha provato a spiegarle che a catturarlo è stato lo sguardo della signora Paola, ma la dama torinese non ha voluto sentir ragioni, sentendosi vittima di un’umiliazione.

Ovviamente anche Tina è intervenuta nella questione, attaccando pesantemente la Galgani. La Cipollari ha ribadito il fatto di trovarla una persona falsa, dato che è stata lei la prima a non interessarsi a Maurizio e adesso gli fa addirittura una sorta di scenata di gelosia. Difatti, Gemma è apparsa davvero su di giri a causa proprio di Peduzzi e una reazione del genere, dopo quanto visto, da parte sua nessuno se la aspettava.

Il poeta ha ribadito che è stato invaso da un vero e proprio colpo di fulmine per Paola e Gemma ha subito l’ennesima doccia fredda. La dama ha inoltre accusato il cavaliere di essersi lasciato influenzare da Tina, dato che Peduzzi ha ammesso che l’opinionista ha ragione. Ovviamente la Cipollari si è apertamente schierata dalla parte del poeta, attaccando duramente la sua nemica.