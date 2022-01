U&D, Ida ripensa a Riccardo Guarnieri e piange: "È stato un grande amore"

A “Uomini e Donne“, la dama Ida Platano è sempre più al centro della scena. Quest’anno si è messa in gioco senza riserve e ha già archiviato svariate conoscenze. Con Marcello Messina sembrava che le cose potessero proseguire bene, poi ad un tratto hanno deciso di stoppare non senza attacchi. È stata poi la volta di Diego Tavani e con lui Ida voleva addirittura lasciare lo studio. L’atteggiamento reticente del cavaliere le ha poi fatto fare dietro front.

Sono nate discussioni e liti, lui sembrava essere tonato sui suoi passi, ma Ida è stata irremovibile: ha chiuso con Diego e proseguito il suo percorso in trasmissione. Adesso ha avviato la conoscenza con il cavaliere Andrea, ma tra i due non sembra essere scoccata la scintilla. Quando si parla di Ida però, non può non tornare alla mente la sua bellissima e tormentata storia d’amore con Riccardo Guarnieri.

La Platano e Guarnieri hanno adesso preso due strade diverse, con lui che sembra essere sparito dai radar. Ida ha voltato pagina, ma ripensando a lui è caduta in nostalgia e ha pianto. Maria De Filippi le ha fatto alcune domande e lei si è lasciata andare ai ricordi. Vedendola in difficoltà nell’esprimere le proprie emozioni, la conduttrice ha chiesto alla dama di parlare della relazione con Riccardo.

Le parole di Ida sono state intense e soprattutto lasciano trasparire quanto grande e importante sia stata per lei quella storia d’amore, anche se nessuno ha mai avuto dubbi al riguardo. La donna si è emozionata e Tina l’ha attaccata. L’opinionista l’ha inviata a guardare al presente senza rivangare il passato. L’ha paragonata a Gemma, aggiungendo che entrambe hanno lo stesso difetto, ovvero quello di correre dietro al colpo di fulmine.

“Come Riaccado non mi è più piaciuto nessuno. Non l’ho più visto, non so se mi farebbe paura rivederlo. Potete dire tutto quello che volete, io ho conosciuto l’amore qui dentro con Riccardo. Per me è stato un grande amore“, queste le parole della dama. Gianni ha invece difeso la Platano, ritenendo giusta la sua paura nel lasciarsi andare con gli uomini.