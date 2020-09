U&D, Ida Platano attacca duramente Nicola Vivarelli: "Vergognati!"

La nuova stagione di “Uomini e Donne” è ripartita con la rottura tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. I due, dopo l’acceso confronto della prima puntata stanno andando avanti a litigare e punzecchiarsi. Sirius accusa la Galgani di non aver voluto vederlo durante tutta l’estate, nonostante i suoi ripetuti inviti, mentre la dama torinese lo accusa di visibilità.

Difatti, secondo Gemma, Nicola si è approcciato a lei solo per entrare in trasmissione e far parlare di sé. In aggiunta a ciò, sempre a detta della Galgani, i suoi inviti estivi erano solo un modo per esibirla e per dare un monito a tutta Italia. Chi è intervenuto, schierandosi a favore di Gemma e contro Vivarelli, è stata Ida Platano.

L’ex dama è da sempre molto amica della Galgani e attraverso le sue Instagram stories, non le ha di certo mandate a dire a Nicola. Ida, che segue le puntate, non ha apprezzato il comportamento che Vivarelli ha avuto nei riguardi di Gemma, soprattutto durante la puntata andate in onda il 15 settembre e per tale ragione, è subito intervenuta palesando il suo pensiero.

Durante la puntata in questione, Sirius ha detto alla Galgani di doversi vergognare e la Platano, inquadrando il momento in questione, ha commentato: “Vergognati tu!“. Le parole di Ida sono state accompagnate da una faccina che sta per vomitare. Dunque, l’ex dama non ha apprezzato per niente il comportamento che il cavaliere ha riservato alla sua amica Gemma.

Proprio Ida in effetti, non ha mai creduto alla veridicità dell’interesse che Nicola ha da sempre dichiarato nei riguardi di Gemma e ancora una volta si è scagliata contro di lui. Intanto in molti, si aspettavano di rivedere la Platano in trasmissione, magari per aggiungere qualche dettaglio in più sulla fine della sua storia con Riccardo Guarnieri, ma al momento tutto tace.