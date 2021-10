U&D, Ida e Marcello: Riccardo Guarnieri interviene

A “Uomini e Donne“, Ida Platano si è definitivamente rimessa in gioco. Archiviata la tormentata storia d’amore con Riccardo Guarnieri, la bella bresciana ha deciso di concedersi una nuova opportunità e trovare finalmente l’uomo della sua vita. Il cavaliere Marcello Messina sembrava colui che, dopo Riccardo, le aveva fatto battere il cuore, ma le cose sembrano essere naufragate anche in questo caso.

Le anticipazioni parlando di un Marcello che avrebbe chiuso con la Platano. Lei era molto presa e si vedeva, ma incomprensioni caratteriali sembrano averli fatti giungere al capolinea. Da un lato c’è chi ritiene che Ida sia pesante e stia ricommettendo gli stessi errori del passato, mentre dall’altro c’è chi pensa che Messina la stia solo prendendo in giro.

Per la prima volta, anche Riccardo ha rotto il silenzio e detto la sua in merito alla nuova storia che la sua ex starebbe vivendo. Intervistato dal Magazine della trasmissione, Guarnieri ha ammesso che vedere Ida interagire con altri uomini di certo non lo lascia indifferente. D’altronde lei è pur sempre la donna con la quale ha vissuto dei momenti bellissimi. Sicuramente ci sono stati alti e bassi e lui, ricorda entrambi.

L’ha amata molto e rivederla gli provoca un senso di felicità per lei. Ritiene che la Platano sia molto presa da Marcello perché quando la guarda in tv rivede la stessa Ida dei tempi in cui aveva difronte Riccardo. Lo stesso Guarnieri ha poi aggiunto: “Il rapporto di coppia è anche fatto di compromessi, e Ida a volte tiri troppo la corda“.

L’ex cavaliere si è sentito di dare un consiglio alla Platano, ovvero quello di non commettere gli stessi errori del passato. Oggi Riccardo ammette di essere single, aperto a nuove conoscenze, ma con nessuna donna che ha incontrato è poi durata. Ognuna si è sempre concentrata solo sul personaggio e mai sulla persona. Al momento non si sa se rivedremo Guarnieri a “Uomini e Donne”.