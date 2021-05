U&D, Ida e Armando torneranno a frequentarsi? Gianni Sperti fa il punto della situazione

Archiviata (forse definitivamente, ma con loro mai dire mai) la storia d’amore con Riccardo Guarnieri, Ida Platano ha deciso di rimettersi in gioco e tornare nel parterre femminile del trono over di “Uomini e Donne“. La storia tra la Platano e Guarnieri è stata turbolenta e i due si sono rivisti in trasmissione. Ida comunque è pronta per innamorarsi ancora e al momento, sta frequentando il cavaliere Gabriele.

In realtà c’è un altro cavaliere che già qualche anno fa aveva posato gli occhi sulla parrucchiera: Armando Incarnato. All’epoca, tra Ida e Armando vi fu anche una liaison, culminata con un bacio. La Platano poi scelse di concedere e concedersi l’ennesima opportunità con Riccardo e il resto è storia. Adesso che Ida è tornata, la questione cambia.

Al momento tra i due non c’è stato approccio alcuno, ma ci si domanda se sia completamente da escludere oppure mai dire mai. A rompere il silenzio sulla faccenda, ci ha pensato Gianni Sperti. Lo storico opinionista del programma è molto legato alla Platano e spesso attacca fortemente Armando. A detta di Gianni, intervistato dal magazine di “Uomini e Donne”, tra i due non potrà esserci nulla.

Nello specifico, secondo l’opinionista, Incarnato non può dare alla Platano ciò che cerca: l’amore vero. Sperti è molto sicuro di quanto dichiara, aggiungendo che Armando non potrà mai rendere felice Ida. “Sono quasi certo che non commetterà questo errore. Ida è una donna sensibile, molto predisposta ad amare e bisognosa d’amore. Secondo me Armando non potrebbe mai renderla felice“.

L’opinionista ha poi ammesso di essere felice di rivedere Ida in studio e soprattutto di rivederla rinata e con gli occhi sereni. Il pensiero di Sperti è molto chiaro. Al momento tra i due partecipanti a “Uomini e Donne” non è accaduto nulla e la stagione volge ormai al termine. Bisogna solo capire se c’è tempo per un eventuale riavvicinamento oppure ha ragione Gianni.