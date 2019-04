U&D, guai in vista per un corteggiatore di Giulia: arriva una segnalazione shock

E’ ormai sotto gli occhi di tutti che ci sia molto feeling tra Giulia Cavaglià, tronista di Uomini e Donne e il suo corteggiatore Manuel Galiano. I due si piacciono molto e da quanto emerso durante il corso del programma, si conoscevano e piacevano già prima di iniziare questa nuova esperienza negli studi di Maria De Filippi.

Nonostante i rivali Giulio e Flavio, la bella torinese apprezza molto Galiano tant’è che si sente al sicuro quando è in sua compagnia, tuttavia, a roviniare l’entusiasmo di questa bella conoscenza ci ha pensato una segnalazione arrivata su di lui; stando a quanto emerso nelle ultime ore, le cose tra i due potrebbero non andare più bene come prima.

Secondo il web, il corteggiatore è stato avvistato e fotografato in una nota discoteca in compagnia di una misteriosa ragazza; andando nel dettaglio i due sono stati visti abbracciarsi anche se c’è chi sostiene che durante la notte ci sia stato anche un bacio appassionato.

Ad incrementare la rabbia di Giulia quando verrà a conoscenza di questa segnalazione, ci ha pensato un altro atteggiamento di Manuel; a quanto pare il corteggiatore durante il corso della stessa serata avrebbe cercato di attirare l’attenzione di un’altra ragazza: si tratta di Megghi Ghalo, già nota al pubblico di Uomini e Donne per aver corteggiato l’ex tronista Lucas Peracchi.

Al momento non è possibile sapere cosa farà Giulia quando verrà a conoscenza di questa segnalazione, tuttavia, visto il bel feeling che hanno instaurato durante il percorso, sicuramente non sarà affatto felice di queste vicende notturne del suo corteggiatore.

In molti si stanno chiedendo anche come reagirà il corteggiatore Giulio dato che proprio non riesce a sopportare Manuel; tra i due sin dalle prime puntante c’è stato molto astio e non perdono mai occasione per punzecchiarsi ed insultarsi.