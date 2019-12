"U&D", Giulio Raselli sotto l’attacco di due ex protagoniste di Temptation Island: "Giovanna scappa!"

Una puntata come sempre scoppiettante, con qualche scintilla di discussione, quella di “Uomini e Donne“, condotto come sempre dalla bravissima presentatrice Maria De Filippi. Il programma infatti, in ogni sua puntata, che sia esso il trono over, ma anche il trono classico, trova sempre ottimi spunti per rinnovare la curiosità del pubblico da casa e in studio.

Protagonisti di questa ultima puntata sono stati ancora una volta Veronica Burchielli e Alessandro Zarino; nella fattispecie ci sono state due spettatrici d’eccezione, ex partecipanti del famoso docu reality “Temptation Island” che hanno attaccato duramente Giulio Raselli.

Le ragazze in questione sono Katia Fanelli e Nunzia Sansone, amiche di Alessandro Zarino. All’epoca del programma succitato infatti, le ragazze conobbero Giulio e Alessandro, che interpretavano il ruolo di tentatori; ad oggi tra Zarino e le due ragazze sembra essere nata una bella amicizia, tale da difendere sempre a spada tratta il loro amico Alessandro.

Infatti le due ragazze hanno preso a più riprese le parti di Zarino, dalle accuse di Raselli, il quale afferma che in realtà Zarino non avrebbe mai provato alcun interesse nei confronti di Veronica. A quel punto Katia si scaglia contro Giulio, affermando a gran voce: “Ma parli ancora Giulio, ma non sai cosa dire. ma basta, ma zitto. Le str….te che spari con quella bocca“.

Inoltre le due ragazze hanno messo seriamente in dubbio circa l’interesse di Raselli per le sue corteggiatrici, tanto che Katia ha aggiunto in merito: “Se vabbè dai. Giovanna scappa, ti vogliamo sul trono noi. Scansati il fosso“, e Nunzia ha poi confermato l’affermazione di Katia.

In ultimo Katia afferma di trovarsi assolutamente d’accordo con Tina Cipollari, circa il reale interesse di Veronica verso Alessandro, aggiungendo infatti che se realmente la ragazza fosse innamorata di lui, non gli avrebbe mai detto di no la prima volta; inoltre Katia ha aggiunto in maniera provocatoria: “Pensaci bene“, affermando che se son rose fioriranno.