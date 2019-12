"U&D", Giulia D’Urso sotto accusa per un presunto bacio con un noto calciatore di serie A

Durante l’ultima puntata di “Uomini e Donne“, noto dating show condotto da Maria De Filippi, c’è stato modo di osservare un episodio alquanto caratteristico, ma in linea con gli eventi del programma in essere. Protagonista della vicenda questa volta appare essere Giulia D’Urso, che partecipando al trono classico, copre il ruolo di corteggiatrice del tronista Giulio Raselli.

Fin qui nulla di nuovo o di sconcertante, se non per il fatto che pare che la ragazza stia non solo corteggiando Raselli, ma allo stesso tempo, in maniera del tutto parallela, stia coltivando altri tipi di “amicizie” all’esterno del programma in questione. Sembra infatti che una segnalazione effettuata da un amica di Raselli, anch’essa corteggiatrice del programma, avrebbe fatto una dichiarazione riguardante la D’Urso non poco sorprendente.

La segnalazione infatti verteva sul fatto di essere stata intercettata Giulia, il giorno precisamente 2 Novembre, in un noto locale di Milano, consumare una tenera effusione, precisamente un bacio, con un noto calciatore di serie A, una sua ex fiamma d’amore; l’occasione dell’incontro pare sia stata una festa di compleanno di un amico in comune, e i due si siano appartati in un luogo con maggiore privacy per scambiarsi questo bacio.

Ovviamente non c’è stato nulla oltre il bacio, ma la cosa ha lasciato non poco sorpresi; in molti si sono chiesti chi fosse questo misterioso calciatore di serie A che ha baciato la D’urso, e pare che in realtà si conosca anche bene la sua identità. Infatti alcuni utenti pare che siano quasi certi circa l’identità del calciatore, in base ai commenti effettuati nell’ultimo post della D’Urso,pubblicato sul suo account “Instagram”.

In effetti andando un po’ a ritroso, il giorno 1 Novembre, a Milano si è disputata una partita di serie A, tra “Milan” e “Spal“, e pare, secondo la segnalazione degli utenti, che il giocatore in questione sia Andrea Petagna. Ovviamente nulla di confermato; inoltre la diretta interessata, Giulia, in modo molto composto e deciso ha anche avuto modo di rispondere a una serie di provocazioni effettuate da un “hater” un po’ acida.