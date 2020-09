U&D, Gianni Sperti ringrazia pubblicamente Maria De Filippi: "Grazie a lei siamo qua"

La nuova stagione di “Uomini e Donne” è ripartita. Lunedì 7 settembre è andata in onda la prima puntata, che ha mostrato uno studio completamente rinnovato. Indubbiamente, l’ibrido tra trono classico e over ha richiesto uno spazio più grande necessario per contenere più persone, ma anche il Coronavirus ci ha messo del suo.

Difatti Maria De Filippi ha proposto quella che è la televisione ai tempi del Covid-19, sapendo reinventarsi e adattandosi con estrema professionalità, ad una situazione nuova, imprevista e pericolosa. Tutti i protagonisti in studio hanno effettuato il tampone e soprattutto sono state rispettate le distanze, con barriere di plexiglas e l’ingresso dei protagonisti attraverso una passerella appartata.

Indubbiamente se si è tornati in onda, seppur tra tantissime difficoltà, il merito va a Queen Mary e a tutto il suo staff. Gianni Sperti, storico opinionista di “Uomini e Donne” ha tenuto a ringraziare pubblicamente la conduttrice, poche ore prima della messa in onda della prima puntata, con un lungo messaggio postato su Instagram.

“Nonostante il 2020 abbia provato a fermarci, grazie a Maria De Filippi e tutto il suo staff noi siamo ancora qui… Ognuno di noi si sente al riparo e protetto nei luoghi e con le persone con cui si sente a casa…Uomini e Donne è la mia seconda casa, la mia seconda famiglia, un mio punto fermo…“, ha scritto Gianni. L’opinionista si è detto poi felice di poter rientrare nelle case degli italiani, tenendo loro compagnia per tanti mesi, durante le prime ore del pomeriggio.

Dunque, se lo scontro tra Tina e Gemma è ancora all’ordine del giorno, se il lifting fatto dalla Galgani ha destato curiosità, critiche e scalpore, se tutta la prima puntata, come è ormai consuetudine, è stata incentrata sulla dama torinese; dietro la lucina rossa della telecamera vi è stato, quest’anno più che mai, un grandissimo lavoro e il merito va tutto a Maria De Filippi e alla sua redazione.