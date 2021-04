U&D, Gianni Sperti punge Gemma: "Racconti palle"

Mercoledì 7 aprile, una nuova puntata di “Uomini e Donne” è andata in onda. Ciò che subito è balzato all’occhio è stata l’assenza di Tina Cipollari. La bionda opinionista non era presente nemmeno in collegamento, come di solito accade, e ciò ha destato non pochi sospetti. Difatti la sua mancata presenza si è fatta sentire forte e chiara soprattutto durante il momento dedicato a Gemma.

La Galgani, dopo essere uscita con il nuovo cavaliere Riccardo e dopo che questi le ha detto di non vederla come una futura compagna ma solo come amica, ha versato le solite lacrime di delusione. Gli attacchi frontali che Tina le avrebbe riservato non ci sono stati, ma ci ha pensato Gianni a pungerla comunque, anche se non è stata la stessa cosa.

Nello specifico, argomentando della passione per il golf da parte di Riccardo, Gemma ha ammesso che in passato le è capitato avere a che fare con lo sport. Riccardo, che frequenta anche Isabella ha ammesso che hanno in comune la stessa passione e così la De Filippi ha chiesto alla dama torinese: “Gemma, tu non hai mai giocato a golf?“. La Galgani ha risposto affermativamente e da qui è partito Sperti.

L’opinionista è intervenuto sarcastico, aggiungendo che Gemma in realtà raccoglieva le palle quando andavano fuori. Il pubblico ha riso, lo stesso Sperti non si è tirato indietro e tra l’ilarità si è lasciato andare ad una battuta: “Oltre a raccoglierle, le racconti anche. Racconti palle“. La Galgani è stata al gioco, anche se il momento è stato abbastanza fugace.

Sicuramente se ci fosse stata Tina, qualche battuta delle sue non l’avrebbe risparmiata. La puntata tutta sarebbe andata diversamente, con attacchi continui e sopraggiunti ai danni della dama torinese. Gianni purtroppo non riesce a tenere il passo, ma d’altronde Tina è insostituibile. Manca a tutti, sicuramente non a Gemma.