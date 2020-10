U&D, Gianni Sperti perde le staffe e sbotta: "Sono 7 anni che sono single"

La puntata di “Uomini e Donne” andata in onda il 5 ottobre, nonostante non abbia visto Gemma Galgani al centro della scena, è stata comunque movimentata. La dama torinese non è stata protagonista, né per approfondire la conoscenza con i cavalieri né per litigare con Tina. Difatti, nella puntata in questione ampio spazio è stato dedicato agli atri partecipanti.

In particolar modo, la dama Aurora è stata ancora una volta al centro di critiche e polemiche e ancora una volta ha discusso con Gianni e Tina. La dama si è seduta al centro dello studio e ha chiuso la sua conoscenza con il cavaliere Biagio, non prima di mostrare qualche segno di contraddizione. Difatti, ha dapprima redarguito il cavaliere perché non voleva fare la ruota di scorta, in quanto si è mostrato inizialmente interessato a Gemma; e poi lo ha mollato perché lo vede come un fratello.

Ciò ha naturalmente scatenato gli attacchi degli opinionisti e in particolar modo quello di Sperti, che da sempre non nutre troppa simpatia nei riguardi di Aurora. Gianni ha accusato la dama di non aver costruito mai nulla a “Uomini e Donne”. Aurora, a bassa voce gli ha risposto: “Beato te che hai il battito del cuore così facile“.

Una dichiarazione che non è andata giù all’opinionista che, dapprima ha accusato la dama di parlare a voce bassa e poi visibilmente adirato ha sbottato: “Mi attacca sul personale quando non ha il microfono acceso. Mi dice che ho il battito del cuore facile. E io le ho risposto: ‘Sono single da 7 anni’. Come ti permetti a dire certe cose?“.

Il botta e risposta non è però finito così, difatti Auora ha dichiarato: “Non mi abbasso più ai tuoi livelli. Sei troppo offensivo e maleducato” e Gianni pronto ha replicato: “Il problema vero è che mi sono abbassato io al tuo livello“. L’attenzione si è poi focalizzata su un nuovo cavaliere che è venuto per conoscere Aurora, ma lei lo ha mandato via e ciò ha scatenato nuove polemiche in studio.