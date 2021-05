U&D, Gianni Sperti mai visto così. L’opinionista tuona ad Armando: "Sei spaventoso"

A “Uomini e Donne” questo finale di stagione sta regalando non pochi scontri. D’altronde le liti sono ormai diventate l’essenza del programma e come non aspettarsi qualcosa di diverso. Questa volta, a finire al centro della scena, sono stati l’opinionista Gianni Sperti e il cavaliere Armando Incarnato. Che tra i due non scorra buon sangue è ormai risaputo, ma questa volta la lite è stata davvero forte.

Andando con ordine, durante la messa in onda della putata del 27 maggio (la penultima di questa stagione) è accaduto il putiferio. Gianni ha ribadito il suo pensiero, ovvero che Armando si rivolge con poco tatto alle donne e in trasmissione prende in giro tutti. Ancora una volta, sedutosi al centro dello studio, Incarnato ha iniziato ad attaccare una dama con la quale era uscito.

Ciò ha scatenato la reazione di Sperti, il quale a sua volta è stato accusato da Armando. A detta del cavaliere, l’opinionista andrebbe a Napoli per prendere informazioni sul suo conto, pertanto gli ha chiesto di farsi gli affari suoi e non impicciarsi nella sua vita. A quel punto Sperti è esploso, rigettando le accuse al mittente e dunque smentendo categoricamente Incarnato.

Gianni ha si ammesso di recarsi spesso nel capoluogo campano, ma solo perché ha diversi amici lì. Aggiungendo poi che ci tornerà ogni volta che vorrà. Sperti si è così scagliato contro il cavaliere, rivolgendogli parole pesanti: “Sei la peggiore persona che ho conosciuto qua dentro in 20 anni. Sei spaventoso“. Ovviamente Incarnato ha replicato.

Armando ha ribadito di non nutrire stima nei suoi riguardi, ma Gianni deciso ha replicato: “Non me ne frega un c***o“. Incarnato ha deciso di non replicare oltre, per non alimentare ulteriore fuoco. Gli animi si sono poi placati e l’attenzione è stata concentrata su altro. Sicuramente i due uomini non si tollerano a vicenda e ancora una volta lo hanno dimostrato.