Finalmente ci siamo, il trash più puro della televisione italiana sta per riaprire i battenti. Tra pochi giorni inizierà ufficialmente la nuova edizione di “Uomini e Donne“. La prossima settimana si dovrebbe registrare la prima puntata, che andrà in onda solo a metà settembre. Gli occhi sono puntati tutti sulle novità, anche se l’ibrido tra trono classico e over, tanto riuscito nella scorsa stagione, tornerà.

Ci sarà inoltre, stando alle informazioni trapelate in queste settimane, anche la prima tronista transgender della storia del programma. I parterre maschile e femminile vedranno nuove e vecchie glorie. Sicuramente ritroveremo l’immancabile Gemma Galgani, così come la dama che tanto l’ha messa in difficolta la scorsa stagione: Isabella Ricci. Rivedremo Ida Platano e Armando Incarnato e svariati volti nuovi.

Capitolo opinionisti. Qui invece la questione sembra essere un po’ più spinosa. Fino a poche ore fa, Gianni Sperti e Tina Cipollari erano confermatissimi. La Cipollari, dopo essersi trasferita a Torino per seguire il suo compagno Vincenzo Ferrara, comunque ci sarà. Chi invece sembra essere fuori dai giochi, è Gianni. A lanciare l’indiscrezione è stato l’influencer Amedeo Venza.

Attraverso il proprio profilo Instagram, l’influencer ha fatto sapere la notizia. Amedeo ha postato una storia, nella quale afferma: “Voci di corridoio vedrebbero Gianni Sperti, fuori dalla prossima edizione di “Uomini e Donne”. Il programma dovrebbe iniziare le registrazioni tra pochi giorni e Gianni è ancora in vacanza in Puglia, in compagnia di un suo amico“.

A riprova della propria tesi, Venza ha postato uno scatto di Sperti e l’amico in vacanza in Puglia. A quanto pare, voci di corridoio iniziano a serpeggiare e tutto lasica presagire nulla di buono. Sicuramente la prossima settimana sarà registrata la prima puntata e solo allora, grazie alle anticipazioni che emergeranno, sapremo se Gianni prenderà o meno parte alla nuova stagione di “Uomini e Donne”.