U&D, Gianni Sperti critica Giovanna Abate e Sammy

Il programma “Uomini e donne“, condotto da Maria De Filippi, è sopravvisuto anche ai tempi del Coronavirus. Tra i tronisti del trono classico, l’unica ad essere rimasta protagonista negli studi Mediaset è stata Giovanna Abate che, con format differenti, sta per arrivare alla conclusione del suo percorso.

La tronista dovrà effettuare la sua scelta fra pochi giorni e confessa di essere ancora titubante. I suoi corteggiatori sono infatti rimasti tre: Sammy Hassan, Alessandro Graziani e l’Alchimista. La Abate ha spesso dichiarato di provare una forte attrazione verso Sammy. Ha anche affermato che l’Alchimista l’ha subito incuriosita mentre Alessandro Graziani risulterebbe il terzo classificato.

Nella puntata andata in onda il 25 maggio, l’opinionista Gianni Sperti ha duramente criticato il comportamento della Abate che, dopo una discussione con Sammy, ha cambiato atteggiamento. All’entrare di Alessandro, infatti, non si è mostrata molto interessanta continuando a voler parlare con il rivale.

Sperti ha detto: “E’ entrato Alessandro e tu lo stai ignorando!”. Ha poi sottolineato ciò che gran parte del pubblico da casa pensa: “Se Sammy ti sta smuovendo così tanto, vuol dire che in questo momento non stai portando rispetto agli altri ragazzi”. Sono molti a non credere alle buone intenzioni della Abate e sui social alcuni utenti affermano che la ragazza abbia già fatto la sua scelta, ma stia solamente trovando il modo per perdere tempo.

Nella stessa puntata è stato anche criticato l’atteggiamento di Sammy, il quale ha sempre dichiarato di non esser pronto ad intraprendere una storia d’amore con Giovanna. Anche in questo caso l’opinionista ha detto la sua: “Il programma è sempre stato così. E’ capitato che il corteggiatore dicesse di no il giorno della scelta dopo aver corteggiato la tronista, ma dirlo adesso a priori che senso ha”. Sui social sono in molti a pensarla come Gianni.