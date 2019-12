U&D, Gianni sbotta contro Juan Luis: le locandine sospette e il monito a Gemma

Nel corso dell’ultimo appuntamento settimanale del Trono Over – in onda venerdì 20 dicembre 2019 – l’opinionista Gianni Sperti ha rilevato pubblicamente un fatto appreso sui social riguardante il cavaliere italo-venezuelano Juan Luis Ciano, che dovrebbe essere ospite e protagonista di alcune serate a pagamento, le cui locandine stanno girando in questi ultimi giorni in rete.

Juan Luis, chiamato quindi in causa ha voluto chiarire la sua posizione e rigettare ogni accusa; Ciano pur ammettendo di aver partecipato ad una serata – ma solo per far piacere ad un amico pr – respinge ogni possibile sospetto avanzato da Sperti, che invece lo ha attaccato pubblicamente, ipotizzando il fatto che il cavaliere stia utilizzando Gemma e la trasmissione per poi fare serate.

Gianni Sperti parla delle locandine sospette di Juan Luis

Nel botta e risposta tra Juan Luis e Gianni Sperti è intervenuta anche Gemma Galgani, che chiosa rivelando anche un altro retroscena: “Io lo sapevo e anzi ho visto che c’era anche la mia foto e ho chiesto di rimuoverla!” – per poi aggiungere – “Su queste cose non transigo! Io non faccio serate e non le ho mai fatte!“.

Sollecitata da alcune domande di Maria, la Galgani ha poi ammesso che all’inizo della frequentazione con Juan Luis, la dama ha avuto la sensazione che il cavaliere le proponesse di fare delle serate. Juan, infatti, avrebbe invitato Gemma ad andare a Napoli, non solo per stare con lui ma anche per conoscere i suoi amici e andare a cantare insieme in una pizzeria di proprietà di un suo amico.

Appresa quest’ultima novità Sperti prende la parola e vieta categoricamente a Gemma di andare a Napoli, sottolineando il fatto che Ciano è solo interessato a strumentalizzare la notorietà di Gemma e della trasmissione. Juan Luis non accetta di essere screditato in questo modo agli occhi di tutti, ribadendo di essere una persona onesta.

Juan Luis è molto risentito per gli attacchi al vetriolo ricevuti quindi passa al contrattacco dicendo che lui si sente molto offeso dalle parole di Gemma. Parole che hanno suscitato l’immediata reazione di Sperti, che ha chiesto al cavaliere se non è legittimo che Gemma si senta utilizzata, visto che Juan Luis non nutre alcun sentimento amoroso nei confronti della dama, ma nello stesso tempo vuole che lei vada a Napoli, conosca i suoi amici e perfino canti con lui nella pizzeria dell’amico.