U&D, Gianni e Tina fuori dal programma? Svelata la verità

Ci siamo, l’attesa è finita. “Uomini e Donne” sta per tornare e con esso tutto il trash che da anni porta con sé. Le mille beghe amorose di Gemma Galgani saranno nuovamente al centro dell’attenzione, anche se quest’anno la ritroveremo così come l’abbiamo lasciata: in “guerra” con la dama Isabella Ricci. Ovviamente le bagarre con Tina Cipollari fanno tendenza, anche se qualcuno ha spifferato che forse quest’anno così non sarà.

Andando con ordine, nelle scorse settimane è circolata con sempre più insistenza, la voce secondo cui Tina e Gianni Sperti non ci saranno. Proviamo adesso a fare noi un po’ di ordine e capire come andranno le cose. Grazie all’anticipazione data dall’influencer Amedeo Venza, lunedì 23 e martedì 24 agosto saranno registrate le prime due puntate che andranno in onda solo a settembre.

La domanda, dopo quanto detto, sorge spontanea: Tina e Gianni ci saranno? La risposta è assolutamente affermativa. I due opinionisti non sono mai stati in discussione. Entrambi sono inamovibili, d’altronde anche loro hanno contribuito al successo negli anni, della trasmissione. A confermare la loro presenza ci ha pensato il portale Blasting News, il quale ha affermato di averne avuto notizia da fonti vicine alla trasmissione.

Le stesse voci, vedevano anche Gemma fuori dai giochi e anche in questo caso, nulla di più falso. La dama torinese sarà ancora in pianta stabile in trasmissione e pronta a cercare quell’amore che ormai rincorre da ben 11 anni. L’ibrido tra trono classico e over è stato confermato, così come tutti gli occhi saranno sicuramente puntati sulla prima tronista trans della storia.

Insomma tutto è pronto e mancano davvero poche ore alla prima registrazione della stagione. Gianni e Tina saranno al loro posto, pronti a innescare dinamiche tanto care al programma così come critiche e attacchi a chi si comporta male nei riguardi della trasmissione o nei confronti della dama o cavaliere che sta frequentando.