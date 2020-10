U&D, Gianluca De Matteis abbandona lo studio per seguire una corteggiatrice

Gianluca De Matteis è uno degli attuali tronisti dell’edizione 2020 – 2021 del programma televisivo condotto da Maria De Filippi su Canale 5 “Uomini e Donne”, a fianco del ristoratore Davide Donadei, della modella di Chiara Ferragni Sophie Codegoni e della romana Jessica Antonini (quest’ultima ha abbandonato anticipatamente il dating show in quanto ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine per il bel Davide Lorusso, con cui sta vivendo una travolgente relazione sentimentale fuori dagli studi di Canale 5).

Secondo le anticipazioni dell’ultima puntata del dating show, registrata ieri sabato 24 ottobre 2020, Gianluca avrebbe abbandonato lo studio del programma televisivo condotto da Maria De Filippi proprio a causa di una delle sue più amate ed apprezzate corteggiatrici.

Il ragazzo infatti, nel corso del suo percorso televisivo, si è avvicinato molto e si è dimostrato particolarmente interessato ad alcune corteggiatrici tra cui la bella Gabriella Ester Maglione. Quest’ultima durante la registrazione di ieri ha sorpreso tutti, soprattutto l’incredulo Gianluca, rivelando come l’interesse ed i sentimenti che ha provato inizialmente per il bel fisioterapista romano siano andati scemando nel corso del tempo e come in questo momento si sia del tutto raffreddata, non provando più alcun tipo di sensazione positiva.

Gabriella ha infine confidato di non avere più interesse a proseguire la conoscenza e dunque di essere del tutto convinta di abbandonare il programma televisivo condotto da Maria De Filippi. Gianluca, secondo le recenti anticipazioni (pubblicate nel sito di gossip e tv “Isa e Chia”) avrebbe provato in tutti i modi a trattenere la ragazza

Non è, però, riuscito ad ottenere il risultato da lui tanto desiderato: Gabriella ha infatti lasciato lo studio, seguita dallo stesso Gianluca che, secondo alcune indiscrezioni, l’avrebbe seguita per cercare di convincerla a proseguire la loro intensa conoscenza all’interno dello studio di Canale 5.