U&D, Giancarlo si scusa con Aurora e la madre: la dura reazione della Tropea

La querelle tra Giancarlo e Aurora Tropea ha fatto molto discutere. Quello che è successo negli studi di “Uomini e Donne” non è stato gradito dal pubblico che ha ritenuto troppo forte la reazione del cavaliere nei confronti della Tropea. Tutto è iniziato quando Giancarlo ha accusato la dama di aver insultato la figlia sui social, fino ad arrivare a delle pesanti insinuazioni.

Giancarlo, infatti, ha portato il suo cellulare in studio facendo intendere che Aurora gli avesse inviato dei video particolarmente provocanti, quando poi in verità questi filmati non esistevano. Aurora ha lasciato lo studio in lacrime, dopo essere stata attaccata duramente anche dagli opinionisti non convinti che tra loro non ci fossero stati momenti di intimità.

Nella puntata di ieri, Giancarlo si è scusato sia con Aurora che con la madre, consapevole di aver passato i limiti e ammettendo di avere avuto un atteggiamento che di solito non gli appartiene. Si è giustificato dicendo che questa sua reazione è stata dettata dalla delusione nel vedere Aurora cambiata, rispetto alla persona dolce e sensibile conosciuta al di fuori del programma. Nonostante ciò, ha ribadito che la sua attrazione si fermava al piano mentale e non provava per lei un’attrazione fisica.

Uomini e Donne, la dura reazione di Aurora Tropea

Aurora, assente in puntata, ha commentato le scuse di Giancarlo su Instagram in maniera molto fredda e dura, facendo intendere che probabilmente queste scuse non sono state per nulla accettate: “Mio nonno diceva: peggio la toppa del buco… Vergognoso”.

Insomma, quello che doveva essere un “sotterrare l’ascia di guerra” non ha sortito gli effetti sperati e le scuse di Giancarlo non hanno convinto per niente Aurora. Vedremo se nelle prossime registrazioni la dama deciderà di far ritorno in studio per chiarire la sua posizione in merito anche alle accuse di essere “la talpa” del programma, insieme alla sua amica Veronica Ursida.

Sembra che quest’ultima abbia avuto un confronto con Armando Incarnato, dopo che il cavaliere aveva fatto il suo nome accostandolo a quello della Tropea nella querelle delle anticipazioni di “Uomini e Donne” e per gli attacchi ricevuti sui social da profili fake creati – come insinuato dal cavaliere napoletano – proprio dalle due amiche.