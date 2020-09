U&D, Gemma visibilmente su di giri urla a Tina: "Sei acqua e silicone". Lo scontro diventa infuocato

La puntata di “Uomini e Donne” andata in onda lunedì 27 settembre è stata letteralmente scoppiettante. In studio ne sono successe di tutti i colori e come sempre a tenere banco, sono le dame e i cavalieri del trono over. Come da consuetudine, l’inizio della puntata ha visto il classico scontro tra Tina e Gemma e anche questa volta, le due hanno vivacemente discusso.

La dama torinese, appena entrata in studio ha subito redarguito la Cipollari intimandole di smetterla e di lasciarla in pace e aggiungendo che si è stancata del trattamento che le viene riservato. L’opinionista si è subito infervorata, in quanto Gemma le parlava con un tono abbastanza acceso e la scintilla è subito esplosa, divampando in un vero e proprio caos.

La Cipollari ha indossato la mascherina e si è alzata. Con fare acceso si è avvicinata a Gemma e le ha detto che fino a quando avrà la forza di parlare lo farà come le pare e piace. La Galgani le ha intimato di rispettare le distanze e per tutta risposta, Tina urlando le ha detto: “Cafona c’è un metro!“. La dama torinese ha poi detto alla sua nemica che è tutta acqua e silicone, ma la vamp non l’ha sentita perché urlava ed era in preda ad uno dei suoi soliti show.

E’ stato Gianni a farle notare la frase e in quel momento si è scatenato il finimondo. La Cipollari ha tuonato: “Ma una che è appena uscita dal chirurgo plastico può dire una cosa del genere? Giovane il viso e di corpo è una me**a!“. La Galgani le ha risposto che non la considera più nemmeno una caduta di stile perché la sua rivale stile non ne ha proprio.

Tina non ci sta e ha continuato a ribattere: “Ma guardate l’ipocrisia di questa befana. Hai passato tutta l’estate fasciata e poi dici queste cose? Ma ti seri rifatta a 71 anni perché per rimorchiare i giovanotti? Sembri the mask. Sola sei entrata e sola te ne andrai“. Gemma però ne ha avuta una anche per Gianni e l’opinionista le ha risposto che così come lei si è stancata del loro comportamento, loro si sono stancati del suo di comportamento.

Insomma, sin dai primi minuti lo studio si è subito infiammato. Gemma ha richiamato la puntata precedente e ha detto a Gianni che non può permettersi di chiamarla sfigata (l’episodio è riferito alla puntata precedente, quando al centro dello studio vi erano la Galgani e Aurora, entrambe per conoscere il cavaliere Gennaro e Sperti fece riferimento ad una sorta di sfiga per l’uomo).

L’opinionista le ha risposto che in realtà trova lei e Aurora due donne molto pesanti e da lì ne è nata una forte e accesa discussione anche con la dama Aurora. Lei e Gianni se ne sono detti di tutti i colori, tirando in ballo anche le famiglie di origine. Maria De Filippi ha cercato di sedare gli animi e ha fatto entrare prima la signora Maria che è uscita con Paolo e poi lo stesso cavaliere.