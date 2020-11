U&D: Gemma tra due fuochi, Michele e Roberta si rivedono fuori, due di picche per Riccardo

Sabato 21 novembre una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata. Le anticipazioni pervenuteci dalle talpine de “Ilvicolodellenews“, ci danno la possibilità di scoprire in anteprima quanto accaduto. Gemma Galgani protagonista d’inizio puntata. La dama torinese ancora una volta è uscita sia con Maurizio che con Biagio. Quest’ultimo e Gemma sono giunti alla conclusione che Sabina e Maria si siano messe d’accordo e per tale motivo il cavaliere ha deciso di dare l’esclusiva alla Galgani.

Con Maurizio invece sono andati a cena insieme e lei gli ha regalato un vino che si chiama “passerina” e a quel punto le battute sono piovute come se non ci fosse un domani. La Galgani ha provato a baciare il cavaliere per il quale ha una cotta e così a fine serata si sono baciati. Con il cellulare di Gemma è stato ripreso un balletto che lei durante la cena aveva fatto per Maurizio e in puntata è stato mostrato.

Maurizio in contemporanea frequentava anche Valentina, ma la dama ha deciso di fare dietro front dato che ha ammesso di provare ribrezzo per il fatto che Maurizio abbia baciato una donna dell’età di sua madre e poi abbia baciato anche lei. Sottolineando poi, che tra i due è stato lui a prendere l’iniziativa. E’ stata poi la volta di Armando Incarnato, il quale ha chiuso con Brunilde.

Incarnato ha poi indicato una dama presente in studio e che a suo dire è “donna“, si tratta di Valeria corteggiatrice di Davide. La ragazza però gli ha dato il due di picche, confermando di essere lì solo per il tronista. Il cavaliere è poi uscito anche con Marianna, una ragazza che è arrivata per conoscere sia lui sia il tronista Gianluca e dopo l’uscita, Marianna ha deciso di corteggiare solo il tronista.

Lucrezia si è però arrabbiata con Armando, dato che non sapeva dell’uscita con Marianna. E’ stata poi la volta di Riccardo, il quale è uscito sia con Brunilde che con Roberta. Guarnieri è salito nella camera d’albergo di Brunilde e ha provato a baciarla, ma lei si è sottratta dandogli il due di picche e per tale ragione, Armando ha deciso di chiudere la conoscenza.

Circa due settimane fa il cavaliere le aveva detto che le avrebbe preso una camera d’albergo per stare nella stessa struttura, ma lei aveva rifiutato e invece a Riccardo lo ha addirittura fatto salire. Michele e Roberta invece si sono rivisti, per volontà di Dentice. Lei si è arrabbiata con Riccardo per la questione Brunilde, mentre Guarnieri pretendeva l’esclusiva da lei, ma a sua volta voleva continuare a sentire le altre dame.

Il classico pandemonio è venuto fuori e non si è ben compreso come sia poi finita tutta la faccenda. Capitolo trono classico. E’ stata la volta di Davide. Il bel Donadei ha fatto l’esterna sia con Beatrice che con Chiara. Lui ha portato Beatrice dove vive adesso, le ha fatto vedere una foto con la mamma e il fratello e ha ammesso che adesso si sente solo.

Con Chiara invece è stato diverso. La ragazza ha confessato al tronista che lo sente distante, Davide ha ammesso e si sono ripromessi di ripartire da zero. In studio c’è stata una commovente sorpresa per il tronista. In videochiamata sono intervenuti la mamma e il fratello e Davide era visibilmente commosso. La De Filippi a bruciapelo gli ha chiesto con chi uscirebbe per cinque minuti e lui senza esitare ha risposto Beatrice.

Sophie invece ha organizzato un’esterna per Matteo per festeggiare il suo compleanno e in chiusura gli ha regalato un libro con dedica. I due si sono abbracciati tanto e baciati con la mascherina. Si è poi parlato di Antonio e di quanto sia arrogante. Il ragazzo entrato in studio ha chiesto scusa a tutti, ma Sophie si è domandata quale sia il vero Antonio: quello che vede in puntata o quello che vive in esterna? Alla fine hanno chiuso che lui rimedierà ai suoi modi di fare.