U&D, Gemma svela il suo nuovo volto ed è subito scontro con Tina che sbotta: "Sei diventata la nonna di Ken"

E’ ufficialmente partita la nuova stagione di “Uomini e Donne“. La prima puntata è andata in onda e come ampiamente appreso dalle anticipazioni, ne sono successe di tutti i colori. Maria De Filippi ha mostrato quella che è la televisione ai tempi del Coronavirus e in uno studio completamente rinnovato, dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori hanno il via al loro percorso.

Si è naturalmente partiti con Gemma e il fatto che abbia fatto il lifting è oramai la notizia che ha fatto più tendenza nelle ultime settimane. Queen Mary ha lanciato una serie di video, che hanno mostrato tutto il percorso della dama torinese, dalla prima visita di consulto dal dottore, fino al risultato finale ottenuto e alla reazione di Gemma quando si è vista per la prima volta allo specchio. Si è partiti con un po’ di suspense e sono state avanzate tante ipotesi, su quale fosse il grande cambiamento fatto dalla Galgani.

La vista del dottor Gasparotti, famoso chirurgo plastico in Italia, ha subito illuminato la mente a tutti. Tina e Gianni erano convinti che la Galgani si fosse rifatta il seno, ma quando hanno compreso che si trattava del volto, subito si sono mostrati incuriositi. La Cipollari, da sempre nota nemica della Galgani, ha iniziato a dirgliene di ogni, nonostante Gemma non fosse presente.

Una volta terminata la visione di tutti i video, la Galgani è entrata in studio e con indosso un abito beige lungo, ha mostrato a tutti il suo nuovo volto. Gemma ha percorso la passerella, una delle tante novità dello studio e necessaria per poter approdare al centro di esso, e ha soddisfatto la curiosità di tutti. La storia non è cambiata e subito è stato scontro con Tina.

Appena entrata, Gemma ha ammesso di essere emozionata perché entrata in studio e soprattutto per averlo visto rinnovato e subito Tina pungente, l’ha attaccata: “Hai visto Gemma? Anche lo studio è rinnovato per adeguarsi alla tua nuova giovinezza“. La Cipollari ha dichiarato di essere favorevole alla chirurgia estetica, ma ha lamentato gli attacchi che la Galgani ha fatto in passato a tutte quelle donne che ricorrevano a tale pratica.

L’opinionista ha poi rincarato la dose: “Sei una falsa contraddittoria. Se lo hai fatto è perché dopo tutti i tuoi insuccessi ti sei detta che sei un mostro e hai deciso di volerti rifare. Però non è che se ti fai un restilyng trovi marito, perché anche se hai ringiovanito la faccia, quando ti spogli i tuoi 71 anni si vedono tutti“. Gemma le ha risposto per le rime e ha asserito che nella vita si può sempre cambiare idea. La Cipollari ha poi rincarato la dose, dichiarando che la Galgani somiglia alla nonna di Ken.

Gianni invece ha fatto i complimenti alla Galgani e al lavoro del dottor Gasparotti. L’opinionista ha ammesso di aver pensato di ritrovarsi difronte ad una Gemma completamente rinnovata e invece l’operazione fatta non ha poi mutato più di tanto il volto della dama torinese. Tina sarcastica, è intervenuta: “Certo, adesso non mostra più di 16 anni“.