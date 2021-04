U&D, Gemma scrive una lettera a Tina: "Non sono una nullità"

I tanti fan del dating “Uomini e Donne” di Maria e Filippi, da qualche giorno avevano iniziato a preoccuparsi circa il probabile abbandono di Gemma dal suo eterno trono di dama o peggio ancora all’addio di Tina dal suo ruolo di opinionista, ma pare che entrambe le ipotesi sono state smentite dalle dirette interessate.

Di recente infatti le due donne non hanno esitato a riprendere la loro epica battaglia; tra pettegolezzi, chiacchiere, dispetti e prese in giro, non hanno smentito né deluso i telespettatori che attendevano con ansia il proseguo della storia. Ad aprire le danze è stata Tina che asfalta Gemma, accusandola di essere una nullità.

La lettera di Gemma destinata a Tina

Parole forti e allo stesso tempo pesanti, tanto da riuscire a colpire la dama torinese, decidendo infatti di rispondere alla accuse con una lettera provocatoria. Nella lettera Gemma afferma che di essersi sentita offesa dalle parole di Tina, affermando di non essere per niente una nullità, tutt’altro. La Galgani fa notare che l’opinionista in realtà conosce solo una piccola parte della sua vita e non è nella posizione di poter giudicare il suo operato.

Gemma rincara la dose affermando che le sue amiche in realtà pensano che l’astio di Tina sia in realtà una forma di gelosia dell’opinionista nei confronti della dama. A questa affermazione Gemma prova in realtà a smentire, aggiungendo che non può esistere gelosia di una donna più giovane nei confronti di una più matura. Tina in precedenza aveva accusato Gemma di essere quasi in debito con Giorgio Manetti, dato che è grazie a lui che oggi ha ottenuto fama e notorietà.

Ma anche su questo la Galgani si sente di dissentire enormemente, affermando che forse la situazione è agli opposti: “Al contrario, credo che sia Giorgio a dovere al programma, e soprattutto alla nostra frequentazione, la sua popolarità. Senza contare che a lui piacevo esattamente per com’ero“. Proprio oggi Tina avrà modo di leggere la lettera di Gemma, sicuramente nelle prossime puntate ne vedremo delle belle, ovvero la reazione a caldo di Tina alla lettura della lettera. Cosa accadrà? Non resta che attendere per scoprirlo.