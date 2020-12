U&D, Gemma regala il vino Passerina a Maurizio: inevitabili l’ironia e le insinuazioni

Ormai la fama di Gemma Galgani la precede: anche chi non segue “Uomini e Donne” conosce la bionda dama che di settimana in settimana fa discutere e divide il pubblico di canale 5. Complice delle vicende di Gemma è l’opinionista Tina Cipollari, con cui non va affatto d’accordo e che non perde occasione per criticarla – a volte addirittura per insultarla apertamente, sebbene in maniera sempre molto divertenete… quanto meno per il pubblico.

In questi giorni sul web si sta chiacchierando molto a proposito dell’ultima uscita della Galgani, che ancora una volta sta frequentando un uomo molto più giovane di lei. Stiamo parlando di Maurizio, cinquantenne appena approdato nella trasmissione di Maria De Filippi che contamporaneamente a Gemma frequenta anche la 35enne Valentina. Una competizione che la donna sente parecchio e che la porta a tentare il tutto e per tutto per conquistarlo.

E così tra balletti sexy, baci profondi e inviti a cena, Gemma ha fatto a Maurizio alcuni regali alquanto particolari. Tra questi spicca una bottiglia di vino denominato “Passerina”. Si tratta ad onor del vero di un vitigno antico e pregiato, discretamente famoso e di origine abruzzese, il cui nome tuttavia evoca battutine di dubbio gusto e insinuazioni difficilmente fraintendibili.

Ancora prima che la puntata in questione andasse in onda, su Instagram si è scatenata l‘ilarità del pubblico, complice la reazione scandalizzata di Tina Cipollari, che come sempre ha accusato la Galgani di pensare solo ai rapporti intimi e a cercare di “concludere” con gli uomini che frequenta, che da un paio di anni a questa parte sono invariabilmente molto più giovani di lei.

Comunque va detto che questo regalo della Passerina ha avuto successo: Maurizio ha deciso di continuare a frequentare la dama, con buona pace di Tina e di chi continuerà invariabilmente a scandalizzarsi per i comportamenti sopra le righe di una donna che non è certo la tipica settantenne italiana.