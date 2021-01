U&D, Gemma parlando di Maurizio ammette: "Ho fatto la prova della pillola". Imbarazzo in studio

Cosa ne pensa l’autore

Tonia Sarracino - Personalmente penso che se Gemma abbia in qualche modo testato l'interesse fisico di Maurizio nei suoi riguardi, è perché qualche dubbio lo nutriva già prima. Sicuramente l'imbarazzo in studio è stato palpabile e la De Filippi ha cercato di fronteggiare la situazione come poteva, anche perché con Tina di mezzo non sempre è facile.