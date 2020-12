U&D, Gemma non porta le prove del complotto e Tina la massacra: "Povera illusa, oggetto di tutti!"

A “Uomini e Donne” si è ripartiti così come ci si era lasciati: Gemma doveva portare le prove del complotto e della complicità tra le dame Maria e Sabina. E così, pronti, ripartenza, via! Durante la puntata del 1 dicembre, non si è potuto fare a meno di parlare della questione. La puntata precedente la Galgani aveva sganciato una vera e propria bomba, facendosi portavoce di una segnalazione che accusava Maria e Sabina.

Le due hanno con veemenza smentito e attaccato la dama torinese, lo stesso dicasi per Tina Cipollari che non ha perso occasione per inveire contro la sua nemica. Gemma aveva parlato di una foto, che ritraeva Maria e Sabina insieme e che tra loro vi fosse un legame di complicità nella vita, che le aveva portate a mettersi d’accordo per prendere in giro la redazione e il cavaliere Biagio Di Maro. La Cipollari le aveva intimato di portare le prove e la Galgani le aveva risposto che lo avrebbe fatto. Così si è ripartiti proprio da qui.

Gemma entrata in studio non ha portato con sé nessuna prova, cambiando versione dei fatti e dichiarando che era stata una terza persona a confidarle la cosa e che lei non avrebbe mai fatto il nome della sua fonte. La dama torinese, ha inoltre aggiunto che la persona in questione era presente in puntata e che sarebbe dovuta uscire allo scoperto di sua spontanea volontà.

Naturalmente è partito un attacco incrociato ai danni della Galgani, con le dame Maria e Sabina che l’hanno criticata e accusata di falsità. Gemma ha provato a difendersi, ma il colpo di grazia è arrivato proprio da Tina che l’ha letteralmente massacrata. L’opinionista ha utilizzato termini forti nei riguardi della dama torinese, termini che sono stati coperti dal “bip” e che hanno visto l’intervento della De Filippi pronta a redarguire la Cipollari.

“Tu sei una pazza! Falsa e bugiarda! Sei proprio una povera illusa, oggetto e zerbino di tutti“, questa una delle tante esternazioni che Tina ha riservato alla sua nemica. La Cipollari ha inoltre puntato il dito contro Biagio, ritenendo anche lui falso e soprattutto colui che ne avrebbe giovato stando al centro dello studio. “Risparmiatela questa presa per il c**o, risparmia sta poraccia di Gemma“, ha tuonato Tina al cavaliere.

Sebbene in un primo momento, Gemma aveva lasciato intendere che la sua fonte fosse presente nel parterre femminile, successivamente ha ritrattato dichiarando che non era da escludere che la persone in questione fosse seduta nel parterre maschile. A quel punto in molti hanno creduto che si trattasse solo di una mossa della Galgani.