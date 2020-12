U&D, Gemma minaccia Tina e quest’ultima le fa un gavettone: la dama accusa i presenti

Non c’è mai pace per l’ormai consolidata coppia di nemiche storiche, Tina Cipollari e Gemma Galgani. A “Uomini e Donne“, le due se ne dicono di ogni e la lite è sempre pronta per divampare. Sono anni ormai che siamo abituati a vederle tra discussioni forti, parole pesanti che volano, dispetti, prese in giro e…gavettoni! Ebbene si, ancora una volta c’è di mezzo proprio dell’acqua versata su una persona.

Questa persona ovviamente è Gemma, che ha subito un nuovo gavettone da parte di Tina. Già qualche anno fa, l’opinionista aveva bagnato la storica dama e proprio durante la puntata andata in onda il 17 dicembre, la scena si è ripetuta. In questo periodo la Galgani è completamente cotta del cavaliere Maurizio e questo, è ovviamente motivo di screzio tra lei e la Cipollari.

La vamp come sempre non accetta i modi di fare e i comportamenti di Gemma e dunque non perde occasione per attaccarla pesantemente. E così durante la puntata in questione, dopo l’ennesima lite furibonda tra le due, durante il momento dedicato ad Armando e Lucrezia, proprio quando nessuno la vedeva, la Cipollari ne ha approfittato e fatto il gavettone alla Galgani.

Tutto è iniziato quando la dama torinese ha minacciato la sua nemica di tirarle dietro dell’acqua che aveva nella bottiglietta. Tina è allora uscita, ha recuperato il bottiglione del distributore pieno d’acqua e l’ha versato tutto su Gemma. Maria De Filippi, mentre parlava con i protagonisti al centro dello studio, si è interrotta rimanendo sconvolta. Come una furia è arrivata la sua opinionista e ha bagnato da capo a piedi la dama.

Gemma ha iniziato ad accusare i presenti, come Armando che era seduto proprio difronte a lei e Tinì, colpevoli di non averla informata dell’arrivo di Tina con l’acqua. La De Filippi ha fatto da intermediario, spiegando alla Galgani che la Cipollari è arrivata come una furia e nessuno ha avuto modo e tempo di fermarla, considerando che nessuno appunto si è accorto della cosa data la velocità con la quale l’opinionista ha compiuto il suo gesto.