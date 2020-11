U&D, Gemma invaghita di Maurizio, 20 anni più giovane: Sperti attacca la dama

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda il 18 novembre, ancora una volta Gemma Galgani è stata la protagonista assoluta. In uno studio orfano di Tina Cipollari – ancora in isolamento fiduciario e in collegamento da casa – ha fatto il suo ingresso Gemma, sulle note di “Bocca di rosa” di Fabrizio De André. Tra le due è subito stato scontro, ma ben presto il discorso è virato sulle frequentazioni della Galgani.

Ebbene si, non si parla più al singolare bensì al plurale e ciò vuol dire che oltre a Biagio, la dama torinese sta frequentando un altro cavaliere. Andando con ordine, Biagio e Gemma hanno trascorso una mattinata insieme e nonostante Di Maro non abbia ancora le idee chiare su chi scegliere tra Sabina e la dama torinese, sembrerebbe propendere per quest’ultima.

La Galgani però ha anche messo gli occhi su un nuovo cavaliere, approdato in trasmissione solo una settimana fa e di 20 anni più giovane di lei. Lui è Maurizio e ha 50 anni. Appena Maria De Filippi ha introdotto l’argomento e ha fatto entrare l’uomo in studio, Gemma ha subito mostrato vivo interesse, sorridendo e adottando uno sguardo che parlava da solo.

Tina ha subito capito, difatti quando la De Filippi ha parlato della cosa, le ha subito chiesto quanti anni avesse lui. La dama torinese ha dichiarato che si sono sentiti per tante ore al telefono, che si sono visti ma tra loro non c’è stato nulla, nemmeno un bacio. E alla domanda di Queen Mary se lei lo avrebbe baciato, la Galgani ha risposto in maniera affermativa.

Maurizio si è accomodato e ha confermato la versione di Gemma, aggiungendo però che si sente anche con Valentina. La dama torinese si è mostrata palesemente invaghita di Maurizio, mostrando un interesse nei suoi riguardi che l’ha addirittura portata a mettere Biagio in secondo piano. Ogni volta che l’uomo parlava gli occhi della Galgani brillavano e sorridevano e si vedeva che lei pendeva dalle sue labbra.

Tutto ciò ha suscitato la reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Quest’ultimo soprattutto è stato molto duro nei riguardi della dama torinese. Gianni le ha fatto notare che Maurizio è un uomo molto più giovane di lei, ma Gemma imperterrita gli ha risposto che non le importa e che ha tutte le intenzioni di proseguire con lui.

Gianni è allora intervenuto, dichiarando: “Io non ho parole, lei riesce da una settimana all’altra a cambiare sentimenti da un uomo all’altro. La volta scorsa parlava di un sentimento che provava solo lei nei riguardi di Biagio e adesso guarda solo Maurizio con gli occhi di una quindicenne“. Tutti i presenti hanno concordato con le parole di Sperti, difatti le hanno accolte con un plauso.

Anche Tina si è schierata dalla parte del collega facendo poi il carico da 90, inveendo contro la sua nemica: “Mamma mia ma quanto sei vergognosa!“. Gemma però non è stata d’accordo e ha cercato di difendersi. La dama torinese non ha compreso per quale ragione a Biagio fosse consentito frequentare più donne mentre a lei no e Gianni le ha fatto capire che mentre Di Maro non parlava di sentimenti, lei si lo faceva.