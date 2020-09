U&D: Gemma ha fatto il lifting, arriva la rivelazione del chirurgo plastico

La dama più famosa della televisione italiana, Gemma Galgani, ha fatto il lifting. E’ questa la novità di questa prima parte di stagione di “Uomini e Donne”, novità che è sulla bocca di tutti. Tina Cipollari, quando ha appreso cosa avesse fatto la sua nemica, ha subito colto la palla al balzo per attaccarla. C’è stato però anche chi ha notato il fatto che in realtà Gemma non sia cambiata più di tanto, Gianni Sperti in primis.

La dama torinese, ha ammesso di essere ricorsa alla chirurgia estetica, per star bene con se stessa dato che aveva problemi ad approcciarsi soprattutto con gli uomini. La Galgani si è affidata alle esperte mani del dottor Marco Gasparotti, famoso chirurgo plastico. Il dottore le ha praticato un lifting perfetto e Gemma quando si è rivista allo specchio, si è emozionata e non poco.

Maria De Filippi ha così pensato di farle una bella sorpresa e a “Uomini e Donne”, ha fatto in modo che il dottor Gasparotti intervenisse in collegamento, per salutare Gemma e raccontare com’è andata l’operazione. Il chirurgo, senza troppi giri di parole, ha esclamato: “E’ stato un lavoro facile perché è stato fatto su una bella donna. Una donna di spirito. Lei è stata una paziente molto positiva. Ci dovrebbero essere più pazienti come lei nella chirurgia plastica“.

Inevitabile l’intervento di Tina, che non ha perso occasione per lanciare l’ennesima frecciatina alla sua rivale di sempre. La vamp, rivolgendosi al professore ha dichiarato: “Io invece penso che sia stato un lavoro complicato. Certo devo ammettere che su di lei ha fatto un vero e proprio miracolo. Ma quanto è durata l’operazione? 3 o 4 giorni? Sicuramente avrete dormito in sala operatoria“.

Tutti i presenti in studio, divertiti hanno riso di gusto, mentre la Cipollari è stata redarguita dalla De Filippi. Il professor Gasparotti è stato poi congedato e la trasmissione è proseguita. Senza ombra di dubbio, il lifting fatto da Gemma è stato molto criticato, così come in molti si sono domandati chi abbia pagato l’intervento. A rispondere ci ha pensato la stessa dama, che ha ammesso di aver fatto tutto da sola.