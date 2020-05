U&D, Gemma Galgani tuona contro Sirius e Valentina: "Vi scambiate like su Instagram?"

Si sono scaldati gli animi nello studio di “Uomini e Donne“, la trasmissione condotta da Maria De Filippi, che ha visto dei cambiamenti intorno al rapporto tra Sirius e Gemma Galgani. Quest’ultima è stata protagonista di un’esterna con l’ufficiale di marina, ma nel momento più importante sono arrivate le tensioni, in quanto la dama torinese ha fatto una scoperta inaspettata sul conto del suo giovane corteggiatore.

La Galgani si è detta arrabbiata con Sirius dopo essere venuta a conoscenza dello scambio di like tra il 26enne e Valentina Autiero. Quest’ultima, infatti, ha sottolineato che vorrebbe scambiarsi dei messaggi con Sirius, facendo andare su tutte le furie l’ex compagna di Giorgio Manetti. La Galgani non è riuscita a trattenere la rabbia scagliandosi contro l’Autiero, verso la quale ha lanciato pesanti accuse.

Queste sono state le dichiarazioni al riguardo della dama 70enne, che ha posto una domanda precisa a Sirius e Valentina: “Vi scambiate like su Instagram?”. L’interrogativo è stato posto dopo che la Galgani ha constatato lo scambio tra i due, dimostrando di non gradire questo comportamento da parte di Sirius.

Lo scontro è proseguito e ha dato inizio a questo triangolo amoroso, mentre Tina è rimasta stranamente impassibile di fronte a tale situazione. Ad aumentare le tensioni è stata la scoperta di un nuovo corteggiatore, che sarebbe pronto ad entrare in gioco con l’intento di conquistare la dama torinese.

Non ci sono molte novità su questo nuovo cavaliere che vorrebbe cominciare a fare la corte alla Galgani, disponendo solo di poche informazioni riguardo tale persona. Il suo nome è Alfonso e sarà curioso capire se questa new entry sarà in grado di superare nel confronto il favorito ufficiale della Marina Mercantile, Nicola Vivarelli.