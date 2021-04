U&D, Gemma Galgani sostituita: nuova dama in arrivo

Protagonista indiscussa del trono Over di “Uomini e Donne“; la padrona di casa, Maria De Filippi, ci aveva visto lungo su Gemma Galgani, concedendogli sempre più spazio per alimentare lo share che, ad ogni puntata, cresceva a dismisura quando era il turno della dama torinese. Tanti i litigi con Tina Cipollari, i dispetti, le prese in giro, gli amori delusi e ritrovati, i tira e molla e le storie impossibili che da sempre ci ha abituati Gemma, come quella con Nicola Vivarelli.

Oggi però il pubblico sembra diviso in due, tra chi inizia a provare il sentore di stantio e ripetitività nelle esibizioni di Gemma, reputando che oramai è giunto il momento per la dama di abbandonare il programma, non avendo più nulla di originale da offrire e chi invece vorrebbe a tutti i costi che la dama continuasse il suo percorso nel programma.

L’addio di Gemma e lo spazio a nuove dame

In effetti anche Maria ha iniziato a intuire il calo di entusiasmo da parte del pubblico da casa, forse stanchi di vedere sempre lo stesso volto che in maniera quasi sistematica rinnega i tanti cavalieri che si sono succeduti negli anni. “Queen Mary” ha così iniziato a dare più spazio alle nuove dame, come la simpatica quanto elegante Isabella Ricci, che ha saputo stregare già molto cavalieri.

E cosa dire di Elsa, la dama in cerca del suo vero amore o di Angela? Senza considerare poi del grande ritorno di Ida Platano che, almeno per adesso, sembra che stia girando intorno a due cavalieri in particolare, Luca e Marco. Il ritorno della Platano è stato accolto a braccia aperte, cosa che invece non si può dire lo stesso per i ripetuti ritorni di Gemma, che mai ha saputo prendere una decisione definitiva sul suo partner.

Dopo la delusione amorosa avuto con il bel cavaliere Riccardo Guarnieri, oggi Ida sembra pronta per darsi una seconda chance in amore. Intanto Riccardo sembra felice insieme alla sua nuova fiamma, Roberta Di Padua, testimoniato anche dalle tantissime storie su Instagram inviato dal lui. Sembra dunque giunto l’epilogo della sua carriera sul piccolo scherma per Gemma? Staremo a vedere.