U&D, Gemma Galgani si lancia in una lap dance: la reazione di Sirius crea sospetti

Gemma Galgani ha dimostrato ancora una volta di sapersi mettere in gioco e non ascoltare le critiche di chi le obietta di non avere più un’età che le consente di lanciarsi in talune esibizioni. Nella puntata del trono over di “Uomini e Donne” si è lanciata con coraggio e sicurezza in una lap dance che ha suscitato non poche critiche.

Come al solito, a puntare il dito contro lo show della dama torinese è Tina Cipollari che pone l’attenzione sul fatto che la Galgani non sia stata in grado di portare a termine una degna esibizione. Gemma si difende precisando che le imposizioni per l’emergenza coronavirus le hanno impedito di esibirsi come avrebbe voluto, come il lancio di cappello ad esempio.

Anche Barbara De Santi, in collegamento dal Lago di Garda, non è stata di certo più tenera e anche a distanza ha creato un momento di battibecco con la sua nemica storica per via di una frase pronunciata quando Gemma era dietro alle quinte per prepararsi alla sfilata. La De Santi avrebbe detto in quell’occasione che sperava che Sirius finalmente potesse portarsi via la Galgani. Parole che non sono piaciute alla dama torinese che ha precisato: “Oh, ma non sono mica un pacco postale!“.

Uomini e Donne, Tina Cipollari nota un particolare su Sirius durante la sfilata

L’intervento poi di Tina Cipollari ha messo in luce un aspetto molto interessante circa la sfilata. L’attenta opinionista, infatti, ha accusato Sirius – il 26enne Nicola Vivarelli – di avere guardato Gemma in maniera del tutto disinteressata. Senza un’espressione che sarebbe stata invece opportuna davanti ad uno spettacolo intenzionalmente provocante. Addirittura la Cipollari fa notare che Sirius avrebbe guardato con occhi più maliziosi la sfilata di Valentina Autiero: cosa che il ragazzo ha negato fortemente.

Rimane comunque il fatto che, anche questo particolare si va a sommare ai dubbi e alle perplessità che si stanno moltiplicando sui social in queste ore, circa il reale interesse di Vivarelli nei confronti della dama di Torino. In molti la mettono in guardia e le consigliano di prepararsi ad un’ennesima delusione.