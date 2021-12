U&D, Gemma Galgani ritorna dopo il Covid-19, ma Isabella Ricci abbandona il programma

Negli ultimi giorni, a causa della positività al Covid-19, Gemma Galgani si è ritrovata costretta a collegarsi direttamente dal proprio appartamento per partecipare, seppure a distanza, alle registrazioni di “Uomini e Donne”, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

La dama di Torino, oltre a ringraziare la produzione per il gesto di invitarla nel programma seppur a distanza, rivela di non aver subito nessun sintomo grave: “Devo dire che ha avuto dei momenti in cui sono stata un po’ affaticata ma ho sempre avuto tanta forza e ottimismo. Quindi, secondo me, questa è la ricetta migliore per affrontare questi momenti”.

Il ritorno in studio di Gemma Galgani

Nella registrazione di ieri Gemma, guarita dal coronavirus, è finalmente ritornata in studio e per lei ci sono delle novità molto importanti: “La puntata si apre con l’esterna tra Gemma con Leonardo” si legge su “Uominiedonneclassicoeover” che poi aggiunge: “I due hanno proseguito la loro frequentazione. Hanno poi ballato insieme la canzone ‘Grease’, dopo che l’hanno fatto anche Tina e Gianni”.

Durante la puntata, in onda prossimamente su Canale 5, ci sono anche delle belle notizie, siccome Angela e Antonio, usciti da pochissimo tempo dagli studi, di essere pronti a sposarsi nella giornata del 17 dicembre. Le registrazioni finiscono con la situazione delicata di Roberta, in cui riceve da Luca, dopo aver apprezzato poco la puntata precedente, una sua lettera di addio scritto alla redazione, ma a detta di Maria De Filippi si riferisce solamente a Roberta e non al programma.

L’addio più clamoroso, avvenuto due giorni fa, è sicuramente quello di Isabella Ricci. La dama, accusata più volte dagli opinionisti, oltre che da Gemma Galgani e Armando Incarnato, di trovarsi negli studi solamente con l’obbiettivo di farsi un po’ di pubblicità, ha deciso di proseguire la sua conoscenza al di fuori del contesto televisivo con Fabio Mantovani.