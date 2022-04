La lunga storia d’amore tra Gemma Galgani e “Uomini e Donne”, sembra essere giunta al capolinea. La dama torinese ha tenuto banco per ben 12 anni. Un impero il suo che ha portato la trasmissione a macinare ascolti record, ma che adesso inizia a scricchiolare. D’altronde si sa, nulla è per sempre. Nel caso di Gemma poi, all’età di 72 anni, prima o poi un ritiro dalle scene dovrà esserci.

I più attenti hanno notato che ormai viene riservato sempre meno spazio alla Galgani. Sono lontani i tempi in cui sedeva per ore al centro studio, raccontando le sue mille beghe amorose. Sono lontani i tempi in cui si parlava, esclusivamente, di Gems e George (Giorgio Manetti). E pare siano lontani anche i tempi in cui a farla da padrone erano i simpatici siparietti trash con Tina Cipollari.

Persino l’opinionista si applica e attacca meno, quando quelle poche volte, rispetto a prima, si parla di Gemma. Alla sigla che accompagna il suo ingresso, la Cipollari non ci rinuncia, ma il più delle volte la Galgani è già in studio, seduta al suo posto. E se anche Tina ridimensiona il suo comportamento, qualcosa che non torna c’è. Ma cosa sta accadendo? A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato il magazine NuovoTv.

Stando a quanto si apprende dalla rivista, la dama torinese sarebbe pronta lasciare. Lo spiffero è arrivato da una persona che lavora dietro le quinte di “Uomini e Donne”. Pare che Maria De Filippi e la sua redazione abbiano già individuato la sua sostituta e si tratterebbe niente poco di meno che, della sua amica Ida Platano. Eh sì, stando alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, la persona più vicina a Gemma sarebbe pronta a “farle le scarpe”.

“Gemma deve stare attenta. Credo non abbia capito che la rivale peggiore è proprio la sua amica. È evidente a tutti: Ida Platano mette in scena gli stessi teatrini di Gemma, tra lacrime e sospiri, perché mira al suo posto. Del resto la Galgani ha 72 anni, non rimarrà in tv per sempre“, questo quanto si legge su NuovoTv.

Sicuramente Ida, nell’ultimo periodo, ha sempre più conquistato la scena. Le sue molteplici conoscenze finite male, l’ampio spazio che le viene riservato a ogni puntata, gli attacchi pungenti di Tina, tutto porterebbe a pensare che sarà davvero lei la nuova icona del parterre femminile del trono over. Il ritorno poi del suo grande amore, Riccardo Guarnieri, con ogni probabilità riserverà un finale di stagione scoppiettante.