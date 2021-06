U&D, Gemma Galgani pronta a corteggiare una donna

Per Gemma Galgani, ormai da più di dieci anni dama del trono over di “Uomini e Donne“, potrebbero aprirsi degli scenari molto interessanti. Fino a questo momento Gems, nonostante sia stata molto vicina ad abbandonare il programma mano per mano con un uomo, non ha ancora trovato l’amore della sua vita.

Sicuramente la relazione più importante è stata con “il gabbiano” Giorgio Manetti, ove per anni sono stati al centro dell’attenzione. Addirittura, nella giornata del 3 giugno 2016, viene creato uno spin-off di una puntata con il titolo “Gemma Galgani e Giorgio Manetti: La lettera che non gli ha mai dato” in cui la dama di Torino esprime tutti i suoi sentimenti nei suoi confronti.

Gemma Galgani pronta a conoscere una donna

Archiviata la storia con Giorgio Manetti da più di quattro anni, e dopo un breve flirt con il giovanissimo Nicola “Sirius” Vivarelli, la Galgani si dichiara pronta a esplorare nuove strade con la conoscenza di una donna. A lanciare questo invito è Luca Zanforlin, storico autore del programma di “U&D”.

“Io mi sento molto Gemma” dichiara Zanforlin per poi aggiungere: “Ogni tanto mi sento Tina, ma più che altro Gemma. Nel senso che noi abbiamo questa sindrome della bella addormentata, basta che uno ci baci e ci facciamo i film. Non hai mai provato un sentimento d’amore per una donna? Magari forse bisogna cambiare. Potrebbe essere più fortunata”.

Gemma accetta immediatamente questa nuova sfida personale affermando: “Potrei anche provare, dai veramente, assolutamente, sono d’accordo. L’amore è universale. Per me potrebbe essere perché penso davvero che l’amore sia universale”.

Staremo a vedere come si evolve questa situazione, ma se così fosse sarebbe la prima conoscenza omosessuale negli studi di “Uomini e Donne” dedicato al trono over. Per i più giovani invece abbiamo assistito per un paio di edizioni al trono gay, al momento “stoppato” ma che potrebbe ritornare molto presto in televisione.