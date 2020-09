U&D, Gemma Galgani dichiara: "Avevo una madre che mi faceva sentire uno scorfano"

A “Uomini e Donne” uno dei temi toccati è stato quello della bellezza. Da quando Gemma ha deciso di farsi il lifting, Tina non fa altro che attaccarla proprio su questo. Tra le due donne non scorre buon sangue e ogni occasione è buona per punzecchiarsi a vicenda e litigare. La Cipollari ha riportato in studio la mummia versione rifatta e adesso ogni volta che Gemma entra in studio, la accoglie con una sigla diversa.

Naturalmente le canzoni scelte dall’opinionista sono tutte da ricondurre all’estetica. La vamp non ha mai nascosto di trovare Gemma brutta e nel corso dell’ultima puntata di “Uomini e Donne”, l’ingresso della dama torinese è stato accompagnato dalla canzone “Brutta”, di Alessandro Canino. Gemma non appena si è accomodata ha ammesso di non essersi mai vista bella e Tina le ha ribadito il suo pensiero: “Io ti vedo brutta“.

Il discorso è poi proseguito e la Cipollari, rivolgendosi a Gemma e in riferimento ai complimenti sull’aspetto estetico che riceve dagli uomini, le ha detto: “Quando ti dicono che sei bella, tu credi di essere bella?“. La Galgani le ha risposto che la bellezza non serve a niente e ha poi proseguito: “Ma quando mai mi sono sentita bella io“.

La dama torinese ha poi aggiunto un particolare importante. “Fin da quando ero piccola, mi sentivo bruttissima perché avevo una madre che mi faceva sentire uno scorfano. Avevo una mamma bella ed io mi sentivo brutta“, ammette la Galgani sorridendo. Insomma, la dama torinese ha svelato un piccolo particolare legato alla sua infanzia.

Gemma aveva una mamma bellissima e per tale ragione, si sentiva brutta quando era piccola. Il discorso è poi continuato e ci si è focalizzati soprattutto sulla conoscenza che la dama torinese sta intraprendendo con il cavaliere Paolo. La Galgani ha deciso di proseguire con lui e i due hanno ballato insieme.