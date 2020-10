U&D: Gemma Galgani bacia Biagio, ma lui esce con Maria

Gemma Galgani nella puntata di oggi ha rivelato di essere stata baciata di notte, come lei precisa verso le 23.00, e non è tutto. La Galgani ha raccontato che il cavaliere in questione avrebbe anche voluto continuare la serata, ma lei non ha voluto. La curiosità in studio cresce e Tina Cipollari commenta che molto probabilmente sono solo illusioni della Galgani.

Gemma è raggiante, cosa che Gianni Sperti ha notato subito beccandosi anche i complimenti di Maria De Filippi che gli dice di essere un ottimo osservatore, e continua a raccontare che il cavaliere è entrato nella sua vita in punta di piedi, con molta pazienza e comprensione, perché all’inizio erano solo amici ma con questo suo comportamento giorno dopo giorno l’ha conquistata e si è resa conto di questa cosa dopo che non le è arrivato il “buongiorno” che solitamente le inviava.

U&D, il bacio di Gemma Galgani con Biagio

In studio entra Biagio, è lui il cavaliere misterioso. Si siede a centro studio davanti a Gemma e conferma tutte le sue parole aggiungendo che tutto è stato molto gradito, compreso il bacio. Nel discorso si intromette Aurora e rivela che anche a lei Biagio ha regalato un’orchidea, così come ha fatto con Gemma.

L’espressione di Gemma cambia completamente e la delusione per lei è dietro l’angolo. Maria chiede a Biagio se Gemma gli piace molto, e l’uomo risponde di sì e dichiara che il bacio tra loro è stato bellissimo. L’incanto si rompe quando Maria fa aggiungere una seduta vicino alla Galgani.

In studio entra anche Maria, la dama con la quale è uscito Biagio. Sono usciti a pranzo e hanno mangiato nello stesso piatto facendo capire che c’è stata molta sintonia tra loro. Inizia la competizione tra Gemma e Maria, ma Biagio non riesce a scegliere tra le due dame e afferma che entrambe hanno degli aspetti che gli piacciono molto. Vedremo come evolverà questo triangolo.